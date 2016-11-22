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Günübirlik kiralanan evler için kimlik bildirimi zorunluluğu getirildi

Gerçeğe aykırı kayıt tutanlara 5 bin lira idari para cezası verilecek

22 Kasım 2016 15:47

Olağanüstü Hâl (OHAL) kapsamında yayımlanan son KHK ile, günübirlik kiralanan evlerde de kimlik bildirimi zorunlu hale getirildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan 678 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında, 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu'nun ikinci maddesinin birinci fıkrasına, "bekâr odaları" ibaresinden sonra gelmek üzere "günübirlik kiralanan evler" ibaresi eklendi.

 

Para cezaları getirildi

 

Söz konusu düzenleme ile kanunun ikinci maddesinde sayılan özel veya resmi her türlü konaklama tesisleri, tüm kayıtlarını bilgisayarda günü gününe tutmak, genel kolluk kuvvetlerinin bilgisayar terminallerine bağlanarak mevcut bilgi, belge ve kayıtları genel kolluk kuvvetlerine anlık olarak bildirmek zorunda. 

Genel kolluk kuvvetlerinin terminallerine bağlanmayanlara mülki idare amirlerince 10 bin lira, anlık veri göndermeyen veya gerçeğe aykırı kayıt tutanlara 5 bin lira idari para cezası verilecek. Bu fiillerin tekrarı halinde işletme ruhsatları iptal edilecek. Ayrıca bu maddeye göre verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenecek.

Söz konusu tesisler, genel kolluk kuvvetlerinin terminallerine bağlanmak için gerekli işlemleri bugünden itibaren iki ay içinde tamamlayacak.

678 sayılı KHK ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75'inci maddesine, "Afet, kitlesel göç ve teröre maruz kalan yerleşim birimlerinin belediyeleri ile bu kanunun 45'inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince belediye başkanı veya başkan vekili görevlendirilen belediyelerde, vali veya belediye başkanı, aksayan belediye hizmetinin başka bir belediye tarafından yerine getirilmesini talep edebilir. Yardım istenilen belediye, meclis kararına gerek olmaksızın İçişleri Bakanının izniyle bu talebi yerine getirebilir." fıkrası eklendi.

Kaynak: Günlük kiralık daireler için yeni kanun çıkarıldı

 

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