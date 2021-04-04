Günübirlik Evler ve Pandemi Tedbirleri Uygulaması: 478 zanlı yakalandı

T24 Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı birimlerince günübirlik kiralanan evler ve pandemi tedbirlerine yönelik ülke genelinde eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi. 30 bin 922 personelin görev aldığı uygulamada, toplam 26 bin 914 günübirlik ev ve konaklama tesisi kontrol edilirken, 478 aranan zanlı yakalandı.

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde eş zamanlı olarak “Günübirlik Evler ve Pandemi Tedbirleri Uygulaması” gerçekleştirildi. 4 bin 611 günübirlik işletici ve bu işleticilere ait 14 bin 872 günübirlik ev ile 12 bin 42 konaklama tesisinde gerçekleştirilen uygulamada 30 bin 922 emniyet ve jandarma personeli ile 8 bin 173 ekip görev aldı.

81 ilde gerçekleştirilen uygulamalarda; Kimlik Bildirme Kanununa muhalefet etmekten 58 tesis ve 171 günübirlik ev işleticisine idari işlem uygulanırken, 4 tesis ile 42 günübirlik ev işletmesi kapatıldı.

478 aranan zanlı yakalandı

Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamalarda; 2 yıla kadar hapis cezası ile aranan 15 zanlı, 2-5 yıl arası 14 zanlı, 5-10 yıl arası 1 zanlı, 10-20 yıl arası 3 zanlı ve yakalama emri ile aranan 445 zanlı olmak üzere toplam 478 aranan zanlı yakalandı.

5 günübirlik işletme kapatıldı

Yapılan aramalarda ateşli silah, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile 570 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ayrıca Koranavirüs tedbirlerine uymayan 7 tesis ve 11 günübirlik işleticiye idari işlem yapılırken 5 günübirlik işletme kapatıldı.