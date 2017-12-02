T24 LogoT24 Logo
Gündem

GÜNÜBİRLİK DAİREDE ÖLDÜRÜLEN 17 YAŞINDAKİ ALEYNA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

  Haber-Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL,DHA Kartal'da önceki gece günlük kiraya verilen bir dairede tabancayla başından vurularak öldürülen 17 yaşındaki Aleyna Can, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

02 Aralık 2017 17:15

 

Haber-Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL,DHA

Kartal\'da önceki gece günlük kiraya verilen bir dairede tabancayla başından vurularak öldürülen 17 yaşındaki Aleyna Can, İstanbul\'da son yolculuğuna uğurlandı.

Aleyna Can için Maltepe Aydınevler Merkez Camii\'nde cenaze töreni düzenlendi. 4 çocuklu ailenin en küçüğü olan Aleyna Can\'ın başta anne ve babası olmak üzere camiye gelen yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Taziyeleri baba Orhan Can ile 11 yıl önce boşandığı eşi anne Ayşe Yirmibeş ve Aleyna\'nın kardeşleri kabul etti.  Anne Ayşe Yirmibeş\'in ayakta durmakta zorluk çektiği görüldü. Helallik alınmasının ardından öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.   Cenaze namazının ardından Aleyna Can, Başıbüyük Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

 

POLİSİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

Öte yandan olayın ardından polis ekipleri bölgede bulunan güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan iki kişiyi gözaltına alırken kaçan   Eser Devrim E.\'nin yakalanması için başlatılan çalışma ise sürüyor.

 

SOSYAL MEDYADAKİ FOTOĞRAFLARINI SİLDİ

Ayrıca olayın ardından kayıplara karışan  Eser Devrim E\'nin, sosyal medya hesabından paylaştığı, aralarında silahlı pozlarının da bulunduğu fotoğrafları sildiği öğrenildi. 

 

Görüntü Dökümü

--------------------

-Cami avlusundaki cemaat

-Helallik alınması

-Yakınlarının gözyaşı dökmesi

-Cenaze namazının kılınması

-Tabutun omuzlarda taşınması

-Anne Ayşe Yirmibeş\'in gözyaşı dökmesi

 

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Enver ALASAleyna CanMaltepe Aydınevler Merkez CamiiTaziyeleriOrhan CanAyşe YirmibeşAleynaAnne Ayşe YirmibeşHelallikCenazeAleyna Can Başıbüyük MezarlığıSÜRÜYOR ÖteEser DevrimMEDYADAKİ FOTOĞRAFLARINI SİLDİ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24