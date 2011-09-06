Günter Grass’ın tarihi hatası

Fulya Canşen

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Alman yazar Günter Grass, İsrail gazetesine verdiği röportajda rakamları şaşırınca eleştiri yağmuruna tutuldu. Ancak yazarı kınayanlar İsrailliler değil Almanlar.





Nobel ödüllü Alman yazar Günter Grass, bugünlerde Yahudi soykırımını hafifletmekle suçlanıyor. “Soğanı soyarken” adlı kitabının İbranicesi yayınlanan yazar İsrail gazetesi Haretz’in yaptığı röportajda Nazi rejiminden sadece Yahudilerin değil, Almanların da mağdur olduğunu öne sürüp ölen Alman askerlerinin sayısında hata yapınca Almanya’da yoğun eleştirilere maruz kaldı.





Grass röportajında, ikinci dünya savaşı sırasında sekiz milyon Alman askerinin Ruslar tarafından esir alındığını, bunlardan sadece iki milyonunun hayatta kaldığını geri kalanının ise yok edildiğini söylemişti. Ancak istatistikler yaklaşık üç milyon Alman askerinin esir düştüğünü, bunun sadece bir milyonunun ağır koşullara dayanamayarak öldüğünü gösteriyor.





Yazarın, “Almanya’da savaştan kaçan on dört milyon insan vardı, onlar da Nazi diktatörlüğünden komünizm diktatörlüğünün eline düştüler. Yahudilere karşı işlenen suçun şiddetini azaltmak istemiyorum ama Yahudi soykırımı yaşanan tek katliam değildi. Elbette Nazilerin işlediği suçun sorumluluğunu taşıyoruz ancak Nazi katliamı Almanları da felakete sürükledi. Onlar da mağdur oldular.” Şeklindeki sözleri de ağır suçlamalara neden oldu.

Alman gazetelerinin kültür sayfalarında yer alan eleştiriler daha çok Günter Grass’ın soykırım nedeniyle ölen Yahudiler ile Almanların sayısını karşılaştırarak, ikisini aynı kefeye koyup, Nazi zulmünü hafiflettiği yönünde. Çok sayıda Alman tarihçi de hem Grass’dan hem de röportajı yapan İsrailli tarihçi Tom Segev’den bir açıklama talep etti.





Günter Grass’ın rakamlarda hata yaptığını yazılı olarak açıklayan tarihçi Segev, bu hatayı röportaj sırasında düzeltmediği için özür diledi. Segev, İsrailliler’in Grass’a karşı Almanlardan çok daha olgun davrandıklarını hatırlatarak bunun gerçek bir ironi olduğunu da sözlerine ekledi. Pek çok İsrailli aydın da Grass’a arka çıktı.





Günter Grass, 2006 yılında yayınladığı “soğanı soymak” adlı kitabında ve daha sonra yaptığı açıklamalarında gençliğinde SS ordusuna gönüllü olarak katıldığını itiraf etmiş ve aüırbir biçimde eleştirilmişti. Hatta yazardan 1999 yılında Alman yakın tarihini aydınlattığı için aldığı Nobel ödülünü geri vermesi de istenmişti.





