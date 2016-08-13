Güntekin Onay'dan 'Galatasaray' eleştirisi: Ben hayatımda böyle bir şey görmedim!

Güntekin Onay, Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa maçı öncesinde NTV Spor ekranlarında açıklamalarda bulundu ve sarı-kırmızılıların 15 gündür hazırlık maçı oynamamış olmasının yanlış olduğunu söyledi.

İlk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirten Onay, "Hayatımda hiçbir takımın, önemli bir maça 15 gün kala bir hazırlık maçı oynamadığını görmedim. Galatasaray en son Manchester United ile oynadı ve 5-2 kaybetti. Bu maç da Galatasaray için ölçü değil. Baz alınacak bir karşılaşma değildi. Galatasaray'ın şu anda hangi düzeyde olduğunu bilmiyoruz.

Ne Tolga Ciğerci, ne Eren Derdiyok, ne Cavanda'yı görmedik. Ben böyle bir şeyi hayatımda görmedim. 6 gün sonra lig başlıyor. 30 Temmuz'da oynanan son hazırlık maçından sonra 15 gün var. Şu periyotta böyle bir şey görmedim. Lig başlıyor günler sonra, 15 gündür takımının gücünü sınayacak bir maç oynamamışsın. Atletico Madridaynı süreçte 2 maç yaptı" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş geçen sezonun gerisinde"

Beşiktaş'ın kadro olarak geçen sezonun gerisinde olduğunu vurgulayan yorumcu, "Beşiktaş'ı geçen sene önemli kılan oyuncular şu anda kadroda değil. Beşiktaş eksiklerle çıkıyor sahaya. Gomez yok. Sosa yedek kulübesinde olacak. Necip stoperde oynayacak. Rhodolfo henüz 90 dakika oynayacak seviyede değil. Tosic - Marcelo yerine Şenol Güneş, Tosic'i sola çekip, Necip'i oynatıyor. Halbuki Adriano'yu oynatsa böyle bir şeye gerek olmayacak. Şu şekilde düşünüyor olabilir: Bu çocuklarla geçen sene şampiyon olduk, bu çocuklar Süper Kupa oynamayı hak ediyor. Belki de yarın çıkacak savunma hattını bir daha göremeyeceğiz" diye konuştu.