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Spor

Güntekin Onay'dan 'Emre Belözoğlu ve Diego Simeone' anısı

"3 kilo vermeden sahaya adımını atamazsın"

08 Eylül 2017 14:54

Vatan yazarı ve beIN Sports yorumcusu Güntekin Onay, Milli Takım'a yeniden çağırılan Başakşehir futbolcusu Emre Belözoğlu'nun Diego Simeone ile yaşadığı bir anıyı canlı yayında anlattı.

İşte Güntekin Onay’ın o anısı:

“Emre, Atletico Madrid’e transfer oluyor ve yazın Kuzey İtalya’da kendisine bakmış, idman yapmış, kilo vermiş ve hazır bir şekilde kampa gidiyor. Hem mental hem fiziksel olarak.

Testler yapılıyor, Simeone odasına çağırıyor, test sonuçlarını gösteriyor ve '3 kilo vermeden sahaya adımını atamazsın' diyor. Kilo vermesine rağmen hâlâ kilolu buluyor.

Emre, 'İtalya’da İngiltere’de çok şey öğrendim ama en çoğunu da Atletico Madrid’de öğrendim’ diyor. Yediğime içtiğime, kilome her şeyime dikkat ediyorum. Bu yüzden 36 yaşında hala bu kadar iyi durumda”

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