Güntekin Onay'dan Benfica yorumu: Fenerbahçe zor bir kura çekti

Güntekin Onay, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Benfica ile eşleşmesini değerlendirdi. Benfica'nın geçen yıl Avrupa'da tarihinin en başarısız performansını gösterdiğini söyleyen Onay, bu yıl takımın kadrosunu büyük ölçüde koruduğunu, bu yüzden zor bir kura çekildiğini vurguladı.

Benfica için ''Çok güçlü bir maziye ve futbol geleneğine sahip'' diyen Onay, Portekiz ekibinin Avrupa'da 10 kez final oynadığını hatırlattı. Onay, Fenerbahçe'nin enerjik ve dinamik bir takım olduğunu ifade ederek, deplasmanda alınacak iyi bir sonuçla turun geçilebileceğini ifade etti.

''Geçen yıl başarısız oldular''

Güntekin Onay'ın eşleşme hakkındaki yorumu şöyle:

''Fenerbahçe'nin ön elemedeki rakibi Benfica, çok güçlü bir maziye ve futbol geleneğine sahip. Avrupa’da toplam 10 kez final oynadılar. Her ne kadar geçen yıl Şampiyonlar Ligi grubunda tarihlerinin en başarısız Avrupa performansını göstermiş olsalar da Fenerbahçe zor bir kura çekti.''

''Benfica şartlar ne olursa olsun Avrupa kupalarında hep iddialı olmuştur. Geçen yıla yeni bir teknik adam ve kadrosundan Ederson, Lindelöf gibi önemli isimleri kaybederek girmişlerdi''

''Kadrolarını korudular''

''Benfica hemen hemen her yıl Premier Lig ve La Liga’nın devlerine önemli oyuncularını satma geleneğine sahip. Bu yüzden kadro sirkülasyonu çok fazla. Her yıl yeniden yapılanıp Porto ve Sporting Lizbon’la bir yarışa giriyorlar. Geçen yıl şampiyonluğu kıl payı kaçırdılar.''

Görünen o ki son yıllardaki transfer sirkülasyonu bu sezon daha az. Büyük ölçüde geçen senenin kadrosunu koruyarak ve üzerine Arjantin ve Brezilya liginden yaptıkları takviyelerle sezona girecekler.

Bu durum F.Bahçe için kabul etmek gerekir ki dezavantaj olarak gözüküyor. Çünkü 5-6 oyuncusu gitmiş, yerine yenileri gelmiş bir Benfica olsaydı bu bizim için avantaj olurdu. Her yıl olan transfer hareketliliği bu sene yok. Ama yine de transferin bitmesine çok süre var ve birkaç oyuncu kaybedebilirler.

''Luz Stadı’nda ilk resmi maça çıkıyor olmak bir dezavantaj''

İlk maçın dışarıda olması normal koşullarda avantaj olurdu. Ama F.Bahçe’nin de zamana ihtiyacı var. Yeni bir hoca, yeni oyuncular ve farklı oyun anlayışıyla sezona başlıyor. Kadro ve sistem oturmadan 66 bin kişilik Luz Stadı’nda ilk resmi maça çıkıyor olmak bir dezavantaj.

Ancak yine de şunu söyleyelim Fenerbahçe enerjik ve genç bir takım. Feyenoord maçının ilk yarısında harika bir ışık verdiler. Bir iki takviyeyle Lizbon’dan istediğimizi alırsak turu İstanbul’da geçebiliriz. Kritik sınav Luz Stadı’ndaki 90 dakika olacak.