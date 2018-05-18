Güntekin Onay: Tosic, Beşiktaş'ın kahramanıdır

Toplam 3 sezondur Beşiktaş forması giyen ve 2 kez şampiyonluk yaşayan Dusko Tosic, taraftarların da sevdiği isimlerden birisi oldu. Tosic'in sezon sonunda 5 milyon Euro'luk bedelle Çin'e transfer olacağı gündemde.

beIN Sports'tan Güntekin Onay, Tosic hakkında konuştu. Deneyimli gazeteci, Dusko Tosic için şu sözleri kullandı:

"Sivasspor maçı son maç bu sezon. Tosic, Atiba gibi isimler son kez Vodafone Park'a çıkacaklar. Beşiktaş taraftarlarının bu oyunculara vermesi gerekenler var. Tosic mesela, Beşiktaş'ın kahramanıdır bence. Hata yapıyor mu? Yapıyor. Ama her şeyini ortaya koyuyor. Sınırlarını zorluyor, çok katkısı oldu. 2 yıl üst üste şampiyon olmuş, Şampiyonlar Ligi'nde namağlup gruptan çıkmış bir takmın stoperi..."