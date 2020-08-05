Spor yorumcusu Güntekin Onay, "Taraftarların ‘beinsportsiptal’ hashtag’ini anlamak mümkün değil. beIN Sports ligin yayıncısı olarak kulüplere yüz milyonlarca dolar ödüyor. Kulüplerin en önemli gelir kaynağı yayın" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan harcama limitleriyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Onay, "Süper Lig kulüpleri toplam 15 milyar TL borçlu. Ligi kapatsanız, eldeki tüm futbolcuları satsanız, bu borcun yarısını dahi karşılamıyor. Zira ligdeki tüm futbolcuların ederi maksimum 5 milyar TL. TFF’nin kulüplere harcama limiti koyması doğru ancak bu uygulamanın kamuoyunda kabul görmesi için daha şeffaf ve anlaşılır olmalı" görüşünü savundu.

Onay, "KLFFP talimatı 89. madde ve ek XII’ye göre kulüplerin futbolcu ücretleri, teknik kadro maaşları ve menajer ödemeleri kısıtlanıyor. Ama kamuoyuna doğru düzgün anlatılamıyor sanki bu durum. Uygulamanın daha şeffaf olması açısından La Liga’daki modeli daha doğru buluyorum." düşüncesini dile getirdi.

Onay, "La Liga her kulübe toplam ödeyebileceği futbolcu maaşı kısıtlaması koyuyor sadece. Zaten Süper Lig, bonservis tablosunda 3 sezondur kârda. 2019-20’de toplam 86 milyon euro'luk oyuncu satılmış, 75 milyonluk alınmış. 11 milyon kâr." diye konuştu.

Onay, "Süper Lig’in esas büyük sıkıntısı astronomik futbolcu maaşları. TFF’nin yerinde olsam daha basit bir matematikle, şeffaf ve anlaşılır şekilde her kulübe bir maaş limiti açıklardım. Aynen La Liga gibi. TFF’nin en büyük sorunu, kendini futbolun patronu sanması. Hayır siz futbolun patronu değilsiniz, memurusunuz. İşiniz kural koyup komut vermek değil; anlatmak, açıklamak, ikna etmek." ifadesini kullandı.

Onay açıklamasında şunları belirtti:

Yabancı sınırında kamuoyunu ikna edemediniz, Süper Lig’deki takım sayısı konusu kaosa döndü. Harcama limitini de açıklayamamanıza şaşırmıyorum ben.

TFF harcama limitleriyle ilgili kamuoyunu aydınlatacak şeffalıkta bir bildiri yayınlamak zorunda.

Neden Gaziantep ve Çaykur Rize’nin harcama limitleri yüksek, neden Gençlerbirliği ve Ankaragücü’nünki düşük, neden G.Saray’a şu kadar, Fenerbahçe’ye bu kadar verildi vs. bunları kamuoyuna detaylı açıklaması gerekiyor.

Çünkü insanlar bazı rakamları mantıkla örtüştüremiyor. Şu bir gerçek ki; TFF’de birileri elinde kağıt kalem kafalarından bu rakamları uydurmuyor. Bu tabloyu ortaya çıkaran faktörler nelerse mutlaka detaylı şekilde açıklanmalı. Bir diğer konuya gelince...

Taraftarların ‘beinsportsiptal’ hashtag’ini anlamak mümkün değil. beIN Sports ligin yayıncısı olarak kulüplere yüz milyonlarca dolar ödüyor. Kulüplerin en önemli gelir kaynağı yayın.

Hatta pandemi sürecinde hemen hemen tek gelir kaynağı... beIN Sports Türk futboluna bu kadar büyük bir katkı yaparken harcama limitlerinden kaynaklanan tartışmada nasıl bir etkisi olabilir, bunu anlamak mümkün değil.beIN tam tersine ister ki kulüpler dünya çapında yıldızlar getirsin, güçlü kadrolar kursun, lig daha rekabetçi oynansın.

Fenerbahçe’nin harcama limitinin ezeli rakibi Galatasaray’dan 220 milyon, Beşiktaş’tan 120 milyon TL az olmasına taraftarlar büyük tepki gösterdi. Taraftarlar sosyal medyadan yazdıkları mesajlarla Türkiye gündeminde uzun süre zirvede yer aldı.

Bu arada sarı lacivertlilerin diğer kulüpler oranla daha az harcama limitine sahip olmasına neden olarak Bankalar Birliği ile borç yapılandırılmasına gitmemesi olarak gösteriliyor. Fenerbahçe borç yapılandırılmasına imza atarsa limitlerinin 300 milyon TL’ye kadar çıkacağı ifade ediliyor."