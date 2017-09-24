Güntekin Onay: Quaresma mağlubiyette önemli etkendi; Talisca hayal kırıklığı yarattı

Vatan yazarı ve spor yorumcusu Güntekin Onay, sezonun olaylı geçen ve Fenerbahçe'nin 2-1 galip ayrıldığı ilk derbisinin ardından Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma'nın kırmızı kart görmesinin mağlubiyette önemli bir rol oynadığını vurguladı. Onay ayrıca Talisca'nın etkisiz oyununa dikkati çekerek "Hayal kırıklığı" yorumunu yaptı.

Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki istekli oyununa vurgu yapan ünlü yorumcu, Beşiktaş'ın attığı ancak sayılmayan golde ofsayt kararının yanlış olduğunun altını çizdi.

Güntekin Onay'ın 24 Eylül 2017'de Vatan'da "Kırmızı Gece" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Beşiktaş’ın özellikle ilk yarıda oynadığı futbol siyah-beyazlıların kalitesinin çok altında kaldı. Fenerbahçe sadece daha istekli ve dirençli gözükerek Beşiktaş karşısında penaltıyla da olsa golü buldu ve disiplinli oyunuyla da siyah-beyazlılar pozisyon vermedi. Quaresma’nın atılmasıyla 10 kişi kalan siyah-beyazlılar için her şey çok zor gözüküyordu. Hem 11’e 10 dezavantajı hem de skor olarak yenik durumda olmak büyük bir felaketti. Ancak Neto’nun büyük hatası ve bariz gol şansı olan Cenk’i düşürmesiyle birlikte karşılaşmanın 10’a 10 noktasına gelmesi Beşiktaş için avantaj oldu.

Tartışılacak çok şey var

Fenerbahçe stoperde Josef-Neustadter ikilisiyle oynamasına rağmen iyi bir savunma yaptı, özellikle de kaleci Kameni bence takımın en iyisiydi. Beşiktaş’ta derbi performanısını eleştirdiğimiz Quaresma sarı kartı olmasına rağmen yaptığı kontrolsüz hareket sonrası oyundan atılarak mağlubiyette en önemli etkendi. Talisca kötü oyunuyla hayal kırıklığı yaratan bir isimdi. Dünkü yazımda da bahsettim daha çok savaşan ve ev sahibi olan İstanbul derbilerinde avantajlı oluyor. Fenerbahçe daha çok isteyerek ve savunmada dikkatli oynayarak kazanmaya başardı.



Beşiktaş 9 kişiyle bile 2-1’i buldu ancak bu gol için çok gecikti. 5 kırmızı kart, penaltılar, tartışılacak çok fazla pozisyon var. Bana göre kırmızı kartlarda Atiba’nın 2. sarısı belki biraz ağırdı. Beşiktaş’ın iptal edilen golünde de Palabıyık yanlış karar verdi.