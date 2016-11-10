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Spor

Güntekin Onay: Lütfen artık bu işi kapatalım, kesinlikle siyasi mesaj vermedim

"Bu ülkede gazeteciler tutuklanıyor bundan bahsetsinler" diyen Güntekin Onay, yanlış anlaşıldığını söyledi

10 Kasım 2016 16:45

NTV spikeri Güntekin Onay, Sabah gazetesinde çıkan "basın özgürlüğü" haberlere yönelik olarak, işsiz bırakılan ve tutuklanan gazetecileri örnek gösterdiği konuşmasının yanlış anlaşıldığını, basın özgürlüğünden söz ederken Türkiye'nin son 50 yılını kast ettiğini dile getirdi.

Onay, konunun siyasallaştırılmaması gerektiğini belirterek, "Lütfen artık bu işi kapatalım. Biz de yaşadık böyle yasaklar. Benim kesinlikle siyasi mesajım yok" ifadelerini kullandı.

NTV Spor'da yayınlanan Gol programında haftanın olaylarını değerlendiren Güntekin Onay, yaptığı yorumların yanlış anlaşıldığını söyleyerek konuya açıklık getirdi. Onay, bahsi geçen konuyu Ercan Taner'e anlattı.

 

Güntekin Onay şunları söyledi: "Hayretler içerisindeyim ve çok üzgünüm. Sosyal medyada insanlar kendilerine kahramanlar ve hainler yaratıyor. Hiçbir medya kuruluşunu hedef göstermedim. Basın özgürlüğünden bahsederken son 50 yıldan bahsediyorum.

Ülkemiz zor günlerden geçerken bunlardan bahsetmem olur mu? Ne FETÖ'cülüğüm kaldı, ne terör destekçiliğimiz kaldı. Söylediğim budur, yanlış tarafa çekilmesin. A Spor Genel Müdürü Serkan Korkmaz ile de konuştum. Tehditler aldığını söyledi. Olay çok büyüdü. Lütfen artık bu işi kapatalım. Biz de yaşadık böyle yasaklar.

Lütfen işi siyasileştirmeyin. Benim kesinlikle siyasi mesajım yok. Televizyonda 24 senemi doldurdum. Bugüne kadar bir tek siyasi mesaj vermedim. Malesef iş başka taraflara çekildi. Teröre destek vermişim gibi gösterildi."

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Güntekin OnayNTVGolbasın özgürlüğü

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