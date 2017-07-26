Güntekin Onay: Kaçınılmaz bir sondu

Vatan yazarı ve spor yorumcusu Güntekin Onay, NTVSpor canlı yayınına bağlanarak Fatih Terim'in Milli Takım'daki görevini bırakmasını yorumladı. Olayların birike birike büyüdüğünü söyleyen Onay, sonucun 'kaçınılmaz' olduğu yorumunda bulundu.

Güntekin Onay, NTVSpor canlı yayınında şunları kaydetti:

Olay bu noktaya gelmemeliydi. Bu kriz yönetilebilirdi ama ne yazık ki geldi. Son zamanlarda yaşanan Reçber-Terim olayı, Alaçatı olayı, Arda olayı. Bunlar birikti, taşma noktasına geldi. Kaçınılmaz bir sondu. Biz Türk futbolunda huzuru tesis edemedik, hep bir kavga gürültü, kaos ortamı oldu.

Bu kavga; Türk futbolunu daha yukarı nasıl çıkarırız? Bunun kavgası olmalıydı.

Saha dışı olaylar ne yazık ki durumu buralara getirdi. Fatih Terim’in kariyerini tartışmaya gerek yok. İtibarsızlaştırmayı hak etmeyen bir adam. Hataları olmuştur, o da bunları kabul ediyor, basın toplantılarına söyledi. Bundan sonraki noktada bir şeyler inşa etmek üzerine çalışmalıyız. Türk futbolunu yükseltmek adına çalışmalıyız. Milli Takım Dünya Kupası’na gidebilecek mi? Bunları konuşmalıyız.

Milli Takım’ın başına kim geçecek? Şenol Güneş, Abdullah Avcı, Aykut Kocaman, kim olacak? Bunları konuşmalıyız, geçmişe takılmamalıyız.

Bundan sonra gelecek teknik adamın tasarrufunda ama Arda tekrar takıma geri dönecektir. Federasyonun bu konuda bir tasarrufu yoksa, TFF de onaylar. Bu kriz Fatih Terim ve Arda Turan arasında yaşanmıştır, TFF’nin taraf olacağını sanmıyorum. Milli Takım’a geri dönecektir.

Artık krizler üzerinden yürümeyelim. Türk futbolunda yeni bir sayfa açmaya çalışalım. Bundan sonra yapılması gereken budur. Bundan sonra ileriye bakmalıyız