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Spor

Güntekin Onay: Fenerbahçe'nin daha fazla pozisyon üretip pozitif mesaj vermesi gerekirdi

"Fenerbahçe'de hücum aksiyonları tamamen Valbuena üzerinden şekilleniyor"

18 Ağustos 2017 13:01

Vatan yazarı ve spor yorumcusu Güntekin Onay, Fenerbahçe'nin Makedonya'da Vardar karşısında 2-0 yenildiği maçtan sonra, "Fenerbahçe'nin çok daha fazla üretip, önümüzdeki maçlar için pozitif mesaj vermesi gerekirdi" yorumunda bulundu.

Sarı-lacivertlilerin rakibi Vardar'ın, Fenerbahçe kalitesinin altında bir ekip olduğunu savunan Onay, Kanarya'nın hedeflenen görüntünün gerisinde olduğunu yazdı.

Güntekin Onay'ın 18 Ağustos 2017'de Vatan'da Hayâl kırıklığı! başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:


Fenerbahçe, Vardar karşısında oynadığı futbolla hayal kırıklığı yarattı. Sonuçtan tamamen bağımsız, sadece oyunu baz alarak baktığımız zaman gücü kısıtlı, kendi seviyesinin altında bir ekip karşısında üretkenlikten uzak, yavaş futbol oynayan bir Fenerbahçe izledik. Özellikle orta alandan, hücum bölgesine geçişlerde ağır oynayan ve çok basit top kayıpları yapan Kanarya, hedeflenen görüntünün çok gerisindeydi.
 
Vardar haddini bilerek oynadı. Fenerbahçe’nin hatasını kovaladılar. Nitekim Mehmet Topal’ın hatasıyla başlayan, Skrtel’in kolay çalım yediği yediği pozisyonda Barseghyan golü atarken, kaleci Kameni de kolay teslim oldu. Keza 2. gol de hatadan geldi.

Baskılı oyun şart

Bu tip rakiplere maç kaybedilebilir. Ancak Fenerbahçe’nin çok daha fazla üretip, önümüzdeki maçlar için pozitif mesaj vermesi gerekirdi. Fenerbahçe’de hücum aksiyonları tamamen Valbuena üzerinden şekilleniyor. Ancak Fransız futbolcu çok top kaybı yapıyor ve rakip ceza sahasından çok uzakta topla buluşuyor. Vardar deplasmanlarda sorun yaşıyor. Fenerbahçe’nin böyle bir takım karşısında turu geçmesi için çok daha tempolu, baskılı ve kararlı bir futbol oynaması şart.
 

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