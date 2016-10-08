Güntekin Onay: Emre Mor'u gol atmadan yıldız yaptık, çabuk olmuyor bu işler

Ntvspor yorumcuları Mehmet Demirkol, Güntekin Onay ve Rıdman Dilmen Türkiye A Milli Takım oyuncusu Emre Mor hakkında yorumlarda bulundu. Mehmet Demirkol, "Emre’nin farkı normal tempoda yapabileceğiniz işleri çok hızlı yapabilmesini görünce başka bir yer çekiminde oynadığını gördüm" derken Güntekin Onay ise, "Gol atmadan yıldız yaptık. Messi 500 gol attı. Biraz bekleyelim çok çabuk olmuyor bu işler" ifadesini kullandı.

Demirkol, Onay ve Dilmen'in yorumları şöyle:

Mehmet Demirkol: Başka bir yerçekiminde oynadığını gördüm

Mustafa Hoca’nın ısrarla istediği dönem izledik. Takımın kaderini değiştirecek özel oyunculardan olduğunu söylemişti.

Fiziğine bakınca çok emin olamamıştım. Görüntüleri izleyince hızını, topla ilişkisini, Emre’nin farkı normal tempoda yapabileceğiniz işleri çok hızlı yapabilmesini görünce başka bir yer çekiminde oynadığını gördüm.

Dortmund çok doğru bir okul. Çok hızlı bir şekilde Premier League ya da La Liga’da görebiliriz.

Güntekin Onay: Gol atmadan yıldız yaptık

Beşiktaş’la transferde adı geçiyordu. Birkaç videosunu izlemiştim.

Bu kadar küçük bir oyuncunun üst düzey futbolda var olamayacağını, fiziki zafiyet yaşayacağını düşündüm.

Çok teknik ve sıra dışı bir çabukluğu var. Fiziksel eksikliğini bu şekilde kapatıyor. Dortmund gidebileceği en iyi kulüplerden biri.

Emre potansiyelli bir oyuncu. Ama şu ana kadar bir şey yapmadı. Emre’nin gelişeceğini düşünüyoruz daha tamamlanmadı.

Gol atmadan yıldız yaptık. Messi 500 gol attı. Biraz bekleyelim çok çabuk olmuyor bu işler.

Rıdvan Dilmen: 23-24 yaşlarında düşünemiyorum

1 yıldır Emre’yi tanıyoruz. Kimse ben çok iyi tanıyorum demesin.

23-24 yaşlarında düşünemiyorum. Dortmund’da çok iyi günler bekliyor Emre’yi. Bayern, Real, Barcelona, City ve United…

Ben oralara gider diye düşünüyorum. Ama şimdi Dortmund’a gittiği için mutluyum.