Güntekin Onay: Cocu, Fenerbahçe taraftarı kadar inanmadı

Vatan gazetesi yazarı Güntekin Onay, dün oynanan Fenerbahçe - Benfica maçına ilişkin, Fenerbahçe teknik direktörü Phillip Cocu'nun takımını yanlış bir taktikle sahaya sürdüğünü ve risk almaktan kaçtığını söyledi. Onay, "Fenerbahçe, 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında daha kararlı ve agresif bir başlangıç yapmalıydı. Ev sahibi olduğunu, tura inandığını gösterecek bir başlangıç Benfica’yı da endişelendirebilirdi" ifadesini kullandı.

Onay, Cocu'nun Benfica takımına abartılı saygı duyduğunu söylerken, Benfica'nın geçen sezon Şampiyonlar Ligi grubunda bir puan dahi alamamasını hatırlattı. Sarı-lacivertlilerin aslında turu geçebilecek güçte olduğunu belirten Onay, "Cocu bu tura Fenerbahçe taraftarı kadar inanmış olsa bu tur geçilebilirdi" ifadesini kullandı.

Güntekin Onay'ın bugün (15 Ağustos 2018) yayımlanan 'Cocu inanmamış ki' başlıklı yazısının satır başları şöyle:

"Fenerbahçe, 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında daha kararlı ve agresif bir başlangıç yapmalıydı. Ev sahibi olduğunu, tura inandığını gösterecek bir başlangıç Benfica’yı da endişelendirebilirdi. Ancak son derece pasif oynanan ilk bölümde Benfica daha etkiliydi.

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Abartılı saygı!

Cocu, ilk maçta da dün gece de Benfica’ya abartılı saygı duydu. Halbuki bu takım geçen sezon Şampiyonlar Ligi grubunda 1 puan dahi alamamıştı. Dün de gördük ki elenmeyecek bir ekip değil.

Hollandalı teknik adam başta alması gereken riski ise 65’inci dakikadan sonra aldı. Cocu bu tura Fenerbahçe taraftarı kadar inanmış olsa bu tur geçilebilirdi. İlk maçta sadece savunmayı düşündü, rövanşta riskten uzak bir planla maça başladı.

Dün forvet yokluğunda en ileri uçta forma şansı bulan Alper Potuk çok çalıştı, bununla birlikte bir de gol buldu. Hasan Ali de iyiydi. Sorumluluk almasını beklediğimiz Ayew, Valbuena ve Giuliano ise adeta sahada yoktu"