Güntekin Onay: Bu kararları adil bulmuyorum

beIN Sports yorumcusu Güntekin Onay, Galatasaray'ın Akhisarspor'u 4-2 mağlup ettiği maçta yaşanan olayların ardından açıklanan PFDK kararlarına tepki gösterdi.

Kararları adil bulmuyorum diyen Onay’ın açıklamaları şöyle:

Yayıncı kuruluştayız diye her şeyi açık konuşamıyoruz. Ancak aynı maçta atılan Akhisarlı oyuncu 3 maç ceza alıyor. Gomis ise 1 maç. Kim tepki gösterirse göstersin, umurumda değil. PFDK’nın bu kararlarını adil bulmuyorum.

‘’Savunma oyunuyla vakit geçirmeyi ayırmak lazım’’

Kazanmak için her yol mübah mı? Kazanmak için her yol mübah anlayışında tekme at, vakit geçir, tedavi gör, sedye girsin, rakibin sinirini boz, oyalanmak gibi durumları savunma oyunuyla ayırmak lazım.

‘’Zayıf takımlar, güçlü takımlara kapanmak zorunda’’

Atletico Madrid – Karabağ maçını izledim. Tek kale maç, 1-1 bitti. Karabağ’ın bütçesi 2-3 milyon euro. Atletico Madrid ise 100 milyon Euro’larca ölçülen. Dortmund evinde APOEL’i yenemedi mesela. Zayıf takımlar güçlü takımlara karşı, kapanmak zorunda. Aynı terazide değiller. Zayıf bir ordu, güçlü bir orduyu iyi bir stratejiyle yenebilir. Çıkıp hadi kim daha güçlü diye oynarsan fark yersin. Tarihteki tüm hikayelerde böyledir. Futbolda da böyledir.