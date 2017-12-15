T24 LogoT24 Logo
Spor

Güntekin Onay: Bu kararları adil bulmuyorum

Kim tepki gösterirse göstersin umurumda değil

15 Aralık 2017 11:25

beIN Sports yorumcusu Güntekin Onay, Galatasaray'ın Akhisarspor'u 4-2 mağlup ettiği maçta yaşanan olayların ardından açıklanan PFDK kararlarına tepki gösterdi.

Kararları adil bulmuyorum diyen Onay’ın açıklamaları şöyle:

Yayıncı kuruluştayız diye her şeyi açık konuşamıyoruz. Ancak aynı maçta atılan Akhisarlı oyuncu 3 maç ceza alıyor. Gomis ise 1 maç. Kim tepki gösterirse göstersin, umurumda değil. PFDK’nın bu kararlarını adil bulmuyorum.

‘’Savunma oyunuyla vakit geçirmeyi ayırmak lazım’’

Kazanmak için her yol mübah mı? Kazanmak için her yol mübah anlayışında tekme at, vakit geçir, tedavi gör, sedye girsin, rakibin sinirini boz, oyalanmak gibi durumları savunma oyunuyla ayırmak lazım.

‘’Zayıf takımlar, güçlü takımlara kapanmak zorunda’’

Atletico Madrid – Karabağ maçını izledim. Tek kale maç, 1-1 bitti. Karabağ’ın bütçesi 2-3 milyon euro. Atletico Madrid ise 100 milyon Euro’larca ölçülen. Dortmund evinde APOEL’i yenemedi mesela. Zayıf takımlar güçlü takımlara karşı, kapanmak zorunda. Aynı terazide değiller. Zayıf bir ordu, güçlü bir orduyu iyi bir stratejiyle yenebilir. Çıkıp hadi kim daha güçlü diye oynarsan fark yersin. Tarihteki tüm hikayelerde böyledir. Futbolda da böyledir.

ETİKETLER

Güntekin OnaybeIN sportsaçıklamaPFDKkarar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24