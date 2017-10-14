Güntekin Onay: Beşiktaş'ın şu ana kadar ligde üst düzey futbol oynadığı tek maç yok

Spor yorumcusu ve Vatan yazarı Güntekin Onay, Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş'ın Başkent deplasmanında Gençlerbirliğine 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından, "Beşiktaş'ın şu ana kadar ligde üst düzey futbol oynadığı tek maç yok" yorumunu yaptı.

Siyah-beyazlıların ilk 45 dakika olumsuz bir görüntü ortaya koyduğunu vurgulayan Onay, takımın Gençlerbirliği karşısında görünen 'kimya' sorununa dikkati çekti.

Güntekin Onay'ın "Beşiktaş sahada yoktu" başlığıyla 14 Ekim 2017'de Vatan'da yayımlanan yazısı şöyle:

Beşiktaş ilk 45 dakikada hiç olumlu bir görüntü ortaya koyamadı. Bireysel olarak Oğuzhan, Lens ve Talisca’nın kötü oyunlarının ötesinde bu durumun başlıca nedeni sahadaki oyuncuların birbirini tamamlayacak bir kimyadan uzak olmasıydı. Şenol Güneş’in elinde Quaresma ve Babel gibi 2 süper güç var. Cenk sol kanatta başlıyor. Negredo ceza alanı içinde hiç topla buluşamadı ve ilginç olan İspanyol santrfor şu ana kadar Quaresma ile birlikte hiç süre almadı.



Her santrfor, özellikle de Negredo gibileri Quaresma tipinde bir kanat oyuncusu ile birlikte oynamak ister.

Şenol Güneş baktı ki bu formasyon ile işler yolunda gitmiyor, ikinci yarıyla birlikte Babel ile Quaresma’yı oyuna sürdü ancak sahada yürüyen Oğuzhan, Cenk ve Talisca’yı da çıkartma şansı yoktu. İkinci yarının başında Babel’in kırmızı kartıyla planlar tamamen alt üst oldu.

Sadece Quaresma

Dün sahada -Quaresma ve biraz da Caner hariç- kazanmak için hiçbir şey yapmayan Beşiktaş, fiziksel ve taktiksel olarak yokları oynadı. Buna karşın sahada çok daha diri ve istekli görünen Gençlerbirliği kazanmayı hak eden taraftı.



Siyah-beyazlı ekibin lig konsantrasyonu sezon başından beri yüksek değil. Açık konuşalım, şu ana kadar ligde üst düzey futbol oynadıkları tek bir maç bile yok. Dün lig sonuncusu ile oynayıp pozisyon üretemiyorsanız mazeretiniz de yoktur.