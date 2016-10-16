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Spor

Güntekin Onay: Beşiktaş'ı Allah korumuş

Fenerbahçe, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı

16 Ekim 2016 21:47

Ntvspor Güntekin Onay, Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor maçının devre arasında mücadeleyi değerlendirdi. Onay, bir dönem siyah beyazlı ekibe transferi gündeme gelen Omeruo ile ilgili olarak "Beşiktaş'ı Allah korumuş" dedi.

Fenerbahçe'nin kötü gidişi sürüyor. Sarı lacivertliler, Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertli ekip, Mehmet Topal'ın attığı golle ilk yarı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıya hızlı başlayan Alanyaspor 59. dakikada Candeias'ın golüyle durumu 1-1'e getirdi. Alanyaspor'da 86. dakikada Sackey kırmızı kart gördü. Maçın ardından taraftarlardan "Yönetim istifa" sesleri yükseldi. Devre arasında mücadeleyi değerlendiren Güntekin Onay şunları söyledi:

"Volkan Şen'den çalım yersin çabuk da, Mehmet Topal'dan yenmez. Beşiktaş'ı Romeruo'dan Allah korumuş."

Omeruo: Beşiktaş'a gitmek üzereydim

Omeruo, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Aslında ben Beşiktaş'a gitmek üzereydim ama transfer döneminin son günlerinde anlaşma bozuldu ve elimizde çok az seçenek kalmıştı. Tercihimiz Alanyaspor oldu" diye konuştu.

 

 

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