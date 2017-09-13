Güntekin Onay: Avrupa'da oynanan futbol, Beşiktaş'ın avantajına

Vatan yazarı ve beIN SPORTS yorumcusu Güntekin Onay, bu akşam Beşiktaş'ın Porto deplasmanında oynayacağı Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde, "Ancak Şampiyonlar Ligi’ndeki genel oyun anlayışı tekniğe ve pozisyona dayalı. Türkiye’deki gibi, Devler Ligi’nde mücadeleye dayalı, bozmaya yönelik sert bir oyun yok. Bu durum Beşiktaş’ın avantajına" diye yazdı.

Beşiktaş'ın henüz ritmini bulamadığını savunan Onay, siyah-beyazlı ekip için bu karşılaşmanın bir 'yükseliş maçı' olabileceğine vurgu yaptı.

Güntekin Onay'ın 13 Eylül 2017'de Vatan'da "Porto'dan zaferle dönmek mümkün" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Formda ve güvenliler

Porto, yeni teknik direktörü Sergio Conceiçao ile harika bir başlangıç yaptı. Ligde oynadıkları 5 maçı toplamda 12 atarak kazanırken kalelerinde gol dahi görmediler. Formda ve güvenliler. Ancak kabul etmek gerekir ki; Braga dışındaki tüm rakipleri son derece zayıf takımlardı. Bu sezon ilk kez Beşiktaş kadar güçlü bir takımla oynayacaklar. Ayrıca takımın en golcü ismi Aboubakar’ın oynamıyor olması da bizim için avantaj.

En büyük kozu Marega olacak

Porto koşullar ne olursa olsun geleneği ve Avrupa tecrübesi olan bir takım. Evlerinde her rakibe karşı iddialılar. Bu sezon 5 lig maçında 3 kez fileleri havalandıran Moussa Marega, Aboubakar’ın yokluğunda takımın en önemli kozu olacak. Oliver Torres, Meksikalı Layun ve Brahimi dikkat edilmesi gereken oyuncular. Beşiktaş, iki kadroyu teraziye koyduğumuz zaman tecrübe olarak ağır basıyor.

Çıkış için çok önemli fırsat

Önce rakipten başladık. Beşiktaş’a gelince, siyah-beyazlılar henüz ritmini bulmadı. Hem takım olarak hem de bireysel anlamda formda bir Beşiktaş yok. Fakat bir çıkış başlayacaksa Porto maçı bunun için önemli bir fırsat. Beşiktaş’ta Şampiyonlar Ligi’nin havasını bilen çok oyuncu var. Şenol Güneş’in de kadro tercihi yaparken bunu göz önünde bulundurması gerektiğini düşünüyorum. Bugünkü maça orta alanda Medel ile başlayabilir.

Yalnızca Lens ve Babel var!

Beşiktaş, bu yıl süratli ve deparlı bir santrforu olmadığı için yüksek pas kalitesi ile topa sahip olarak oynamak zorunda. Rakip yarı sahaya yerleşemezse etkili bir kontratak silahı Lens ve Babel dışında yok. Bugün de anahtar; topa sahip olup kendi oyununu kabul ettirmekte. Bu kolay olmayacak ancak Beşiktaş gol istiyorsa oyunu rakip yarı alanda oynamalı. Rakip kaleye yakın oynayabilirse de hücumda çok fazla alternatife sahip.

Topu rakibe vermemeliler

Talisca, Babel, Cenk, Q7, Ozzie ve Caner önemli birer hücum silahı. Orta sahayı ele geçiren, iyi pas yapan ve atak devamlılığı ile oynayan bir Beşiktaş, Porto’yu yenebilir. Ancak sahasında bekleyen, baskı yiyen ve topu büyük ölçüde rakibe veren bir Beşiktaş ise yenilir. Bu oyun, yüksek kalite ve organizasyon gerektirir ama Beşiktaş’ta bunlar var. Ben temsilcimizin gol bulacağını düşünüyorum. İyi bir takım savunması puan için şart.

Beşiktaş'ın avantajı...

Beşiktaş, fiziksel olarak çok güçlü ve yüksek tempoya sahip bir takım değil. Ancak Şampiyonlar Ligi’ndeki genel oyun anlayışı tekniğe ve pozisyona dayalı. Türkiye’deki gibi, Devler Ligi’nde mücadeleye dayalı, bozmaya yönelik sert bir oyun yok. Bu durum Beşiktaş’ın avantajına.



-Porto kendi liginde 5’te 5 yaptı ancak Braga dışındaki tüm rakipleri zayıftı.



-Takımın en golcüsü Aboubakar’ın oynamıyor olması bizim için avantaj.



-2 kadroyu teraziye koyduğumuzda Beşiktaş tecrübe olarak ağır basıyor.



-Bugün anahtar; topa sahip olup kendi oyununu rakibe kabul ettirmekte.

