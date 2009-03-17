Günlükler gündem yarattı

İlk olarak www.tempo24.com.tr’nin yayımladığı Mustafa Balbay’a ait olduğu öne sürülen günlükler, tüm medyada yankı buldu.



İşte haberi birinci sayfalarından duyuran gazetelerin kullandıkları başlık ve haber özetleri.



Taraf:

‘Sivil’ darbe günlükleri



Ergenekon sanığı Mustafa Balbayın 2002-2005’te generallerle yaptığı görüşmelerin notları Türkiye’nin eşiğinden döndüğünü kanıtlıyor.



Hürriyet:

Balbay’ın günlükleri internette



Ergenekon kapsamında tutuklanan Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay’a at olduğu iddia edilen günlükler internette Tempo24.com.tr sitesinde yayımlandı. Notlarda, Mustafa Balbay ve bazı gazetecilerin üst düzey komutanlarla yaptığı bazı görüşmeler yer alıyor.



Milliyet:

Notlardaki darbe konuşmaları



Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Mustafa Balbay’ın bilgisayarından çıktığı öne sürülen notlarda, emekli Orgeneral Şener Eruygur’un darbe hazırlıklarını gazetecilerle paylaştığı çarpıcı diyaloglar var.



Vatan:

Balbay günlükleri



Ergenekon tutuklusu gazeteci Mustafa Balbay’a ait olduğu belirtilen günlüklerde, darbe girişimleri anlatılıyor.



Radikal:

Bu da Balbay günlükleri



Ergenekon’da şimdi de gazeteci Balbay’a ait olduğu iddia edilen günlükler ortaya çıktı.



Yeni Şafak:

Karadayı bizi uyuttu



Ergenekon’da tutuklanan Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay’ın bilgisayarından ‘darbe’ notları çıktığı iddia edildi.



Star:

Balbay’ın notları darbe günlüğü gibi



Cumhuriyet Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay’ın Ergenekon’dan tutuklanmasına neden olan notlar ‘darbe günlükleri’ni aratmıyor.



Akşam:

Şimdi de Balbay’ın günlükleri



Gazeteci Mustafa Balbay’a ait olduğu öne sürülen günlükler medyaya sızdı.



Zaman:

Mustafa Balbay’ın günlüklerinden darbe planı çıktı



Balbay’ın sildiğini söylediği ancak polisin hard diskten kurtardığı notlar www.tempo24.com.tr’de yayımlandı.



Vakit:

Bu da Balbay’ın günlükleri



İhanet… Kumpas… Entrika dolu konuşmalar.







