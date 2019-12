-GÜNLÜK VERGİ TAHSİLATI 547,9 MİLYON LİRA ANKARA (A.A) - 21.07.2010 - Vatandaşlar, yılın ilk 6 aylık döneminde her gün ortalama 547,9 milyon lira vergi ödedi, 106 milyon lira da ceza yedi. Maliye Bakanlığı verilerinden yapılan hesaplamalara göre, Ocak-Haziran döneminde Türkiye genelinde 98 milyar 622 milyon 158 bin lira vergi toplandı. Bu şekilde her gün ortalama 547 milyon 900 bin 878 lira, her saat 22 milyon 829 bin 203 lira, her dakika da 380 bin 487 lira vergi tahsilatı yapıldı. 2009'un ilk yarısında 19 milyar 305 milyon 74 bin lira olan özel tüketim vergisi gelirleri, bu yıl 25 milyar 637 milyon 350 bin liraya yükseldi. Bu dönemde ÖTV'ye tabi malları kullananlar, her gün ortalama 142 milyon 429 bin 722 lira ÖTV verirken, finans kuruluşlarıyla işi olanlar her gün ortalama 9 milyon 990 bin 950 lira banka ve sigorta muameleleri vergisi yatırdı. Cep telefonu kullananların cebinden de özel iletişim vergisi olarak her gün ortalama 10 milyon 845 bin 689 lira çıktı. Vatandaşın günde ortalama 159 milyon 806 bin 711 lira KDV ödediği ilk 6 aylık dönemde, şans oyunları da, devlete günde 1 milyon 243 bin 361 lira şans oyunları vergisi kazandırdı. -VATANDAŞA CEZA YAĞDI- Devlet kuruluşları tarafından Ocak-Haziran döneminde vatandaşa 19 milyar 94 milyon 11 bin lira da ceza kesildi. Böylece vatandaşlar, her gün ortalama 106 milyon 77 bin 839 lira ceza ile karşı karşıya kaldı. Rakamlar, geçen yılın aynı döneminde 14 milyar 982 milyon 196 bin lira olan para cezalarında bu yıl yüzde 27,4'lük artış meydana geldiğini de ortaya koydu. Vergi kaçıranlara 15 milyon 590 bin 487 bin lira cezanın yazıldığı 6 aylık dönemde, vatandaş, mahkemelerce 296 milyon 6 bin lira para cezasına çarptırıldı, idari para cezalarının toplam tutarı da 2 milyar 689 milyon 385 bin lirayı buldu. Bunların 558 bin 556 lirası da trafik cezalarından oluştu. Cezalardaki tahsilat oranı bu yıl da düşük kaldı. 19,1 milyar liralık para cezasının sadece 2 milyar 392 milyon 592 bin lirası yatırıldı. Bütçe verilerine göre, Ocak-Haziran döneminde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu'ndan da (KKDF) bütçeye 977 milyon 468 bin lira girdi. Yol, köprü ve tünel geçiş ücretlerinden bütçeye 339 milyon 836 bin lira gelirken, yurtdışı dövizli askerlik gelirleri de 165 milyon 151 bin lira oldu. Devlet, 6 aylık dönemde 468 milyon 774 bin lira kira geliri elde etti, 132 milyon 526 bin liralık da taşınmaz sattı. Yurt dışına çıkanlar da, Hazineye 33 milyon 129 bin lira çıkış harcı ödedi.