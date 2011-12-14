-Günlük petrol üretimi aynı kalacak VİYANA (A.A) - 14.12.2011 - Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) petrol bakanları toplantısında, mevcut günlük 30 milyon varillik ham petrol üretiminin aynı kalması oy birliğiyle kabul edildi. Toplantının ardından basına açıklama yapan OPEC Dönem Başkanı ve İran Petrol Bakanı Rüstem Ghasemi, ''Libya dahil kartel üyesi 12 ülkenin 30 milyon varillik günlük ham petrol üretiminin şimdi ve gelecekte muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığını'' söyledi. Ghasemi bir soru üzerine, toplantı öncesi Suudi Arabistan ile de görüştüklerini ve Viyana'ya hazır bir gündemle geldiklerini belirterek, ''Bu nedenle toplantıda üye ülkeler arasında görüş ayrılığı çıkmadığını'' bildirdi. Ortak basın toplantısında hazır bulunan OPEC Genel Sekreteri Abdullah Salim El-Bedri, toplantıda alınan karar uyarınca üye ülkelerin piyasanın ihtiyacına göre günlük üretim miktarını adım adım artırabileceklerini kaydetti. Bu arada İran'ın dönem başkanlığının bugünkü toplantı ile sona erdiği ve OPEC başkanlığına 1 ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir yıllık süre ile Irak Petrol bakanı Abdülkerim Bahedh'in seçildiği bildirildi. Petrol bakanları gelecek olağan toplantısının gelecek yıl 14 Haziran'da Viyana'da yapılması da kararlaştırıldı.