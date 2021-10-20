Günlük Covid ölümlerinin bini aştığı Rusya'da yeni önlem: Bir hafta ücretli izin verilecek; tam kapanma uygulanacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Covid-19 salgınında yeni vakalar ve ölümlerde rekor seviyeye çıkılması üzerine bazı bölgelerde kapanma olabileceğini duyurdu. Putin, tam kapanma önlemlerinde işçilerin ücretli izinde olacağını belirtti.

Rusya'da Covid nedeniyle günlük can kaybının bini aşması nedeniyle Devlet Başkanı Vladimir Putin, işyerlerinin 30 Ekim itibarıyla bir hafta kapatılması kararı aldı.

Putin, 30 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında Covid-19 vakaları ve can kayıplarının artması nedeniyle ücretli izin haftası ilan etme önerisini onayladı.

Rusya'da geçtiğimiz gün 34 bin 325 yeni Covid vakası kaydedilirken, bin 28 kişi ise virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Rusya'da nüfusun yalnızca yüzde 32'si Covid'e karşı aşı yaptırdı.