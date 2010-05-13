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Dünya

Günlük 600 euroya işçi aranıyor!

Bu ilanı veren işadamı gözaltında. 2 bin kişiye teklif edilen iş yüzünden kuyruk oluştu. İşadamı gözaltına alındı. Fakat henüz işlenmiş bir suç yok!

13 Mayıs 2010 03:00

T24- İspanya'nın güneyindeki Huelva kentinde "Dubai'de günlük 600 avroya işçi aranıyor" şeklinde ilan veren bir iş adamı gözaltına alındı.


Dubai'de çalışmak üzere inşaat işçisi arayan ve günlük 600 avro gibi çok yüksek bir maaş teklif eden İspanyol iş adamının, "işçi haklarına karşı suç işlediği" gerekçesiyle gözaltına alındığı ve teklif ettiği iş hakkında kendisinden ayrıntı istendiği belirtildi.


Yaklaşık 2 bin kişiye iş teklif eden ve yüzlerce inşaat işçisinin başvuru için uzun kuyruklar oluşturmasına sebep olan iş adamının, poliste şüphe uyandırdığı ifade edildi.


Bu bol paralı işte çalışmak için Madrid, Barcelona ve Bilbao gibi kentlerden insanların otobüslerle Huelva'ya gittikleri bildirildi. İşçi sendikaları, işçilerin başvuru yapmalarında herhangi bir sorun olmadığını, ancak kendilerinden para istenirse dolandırıcılığın söz konusu olacağını belirttiler.

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