Günler süren tartışmaların ardından zirve başkanı taviz verdi; Avrupa Birliği liderleri, Koronavirüs kurtarma paketi konusunda anlaştı

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Günler süren tartışmalı görüşmelerin ardından Avrupa Birliği'nin 27 üye ülkesi, Koronavirüs'ün yarattığı ekonomik etkilerilerle mücadele için 750 milyar Euro'luk bir kurtarma paketi üzerinde anlaştı.

Zirvenin başkanı Charles Michel, AB liderlerinin yerel saatle sabah 5.15'te anlaşmaya varmasının ardından kısaca "Anlaşma" diye tweet attı. Bir başka yetkili de "Sonuçlara varıldığını" bildirdi.

Reuters'a konuşan yetkililer, Michel'in 750 milyar Euro'luk teşvik paketi hakkında verdiği tavizlerin ardından varılan anlaşmanın supranasyonel organizasyonun varlığını sürdüremeyeceği konusunda şüpheleri ortadan kaldırmak için çok önemli olduğunu söyledi.

AB, salgının ilk günlerinde tepki vermekte yavaş kalmış ve özellikle İtalya gibi ülkelerin vatandaşları tarafından ağır bir biçimde eleştirilmişti.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin, tarafların anlaşmaya varmasının ardından, "Zirve zorlayıcıydı ancak ödül müzakere değdi" dedi.

Varılan anlaşma kapsamında salgından en ağır etkilenen ülkelere ucuza kredi verilecek ve mali destek sağlanacak.

Orijinal olarak salgından kötü etkilenen ülkelere hibe edilecek para 500 milyar Euro'ydu, ancak Hollanda gibi ülkelerin duruşunda değişiklik olmamasının ardından bu miktar 390 milyar Euro'ya düşürüldü. Pakette bulunan paranın geri kalanı kredi olarak verilecek.