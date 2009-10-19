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Günler süren esaret sona erdi

Aden Körfezi’nde korsanlar tarafından kaçırıldıktan 3 ay sonra serbest bırakılan Horizon-1 gemisi mürettebatı, korsonlarla geçen zorlu günleri anlattılar.

19 Ekim 2009 03:00

Aden Körfezi’nde korsanlar tarafından kaçırıldıktan 3 ay sonra serbest bırakılan Horizon-1 gemisi mürettebatı, korsanlarla geçen zorlu günleri anlattılar. Mürettebat, esaret günlerini anlattı: "Aç ve uykusuz kaldık."

Aden Körfezi’nde 3,5 ay önce korsanlar tarafından kaçırılan ve fidyenin ödenmesinin ardından serbest bırakılan Horizon-1 Ürdün'ün Akabe Limanı’na yanaştı.

Kurtuldukları için mutlu olduklarını söyleyen gemiciler, en büyük sıkıntılarının açlık ve uykusuzluk olduğunu söylediler.

Kurtuldukları için çok mutlu olduğunu söyleyen mürettebattın bir üyesi “Stresten dolayı sabahlara kadar yatamadık. Korsanlar etrafa ateş açıyordu. Korsanlar da gergindi. Onların gerginliği bize yansıdı. Hiçbirimizi darp etmediler” dedi.

Bir diğer personel “Her gün 1 öğün yemek yedik, onunla hayatta kalmaya çalıştık. Yemeğimizi de mangalda yaptık. Hep beraber aynı yerde kaldık” diye konuştu.

Korsanlardan birinin açtığı yanlış ateş sonucu ayağından yaralanan bir gemici ise görüşlerini şöyle aktardı: “Kurşun halen ayağımda bulunuyor. Eşim doğum yaptığında seferdeydim. Sonra rehin alındık. Bebeğimi şu ana kadar göremedim.”

Geminin bir diğer personeli “Psikolojik baskı vardı, açlık vardı. Balık tuturak ayakta kalmaya çalıştık. Su sıkıntımız vardı. 10 günde bir, pet şişeyle duş alabiliyorduk” dedi.

Mürettebat, Gediz fıkrateynindeki Türk askerlerine ve şirketlerine teşekkür etti.

Günler süren esaret

Horizon-1 adlı kuru yük gemisi, 23 Türk mürettebatıyla Suudi Arabistan'dan Ürdün'e giderken 8 Temmuz’da Aden Körfezi'nde silahlı korsanlarca ele geçirilmişti.

Korsanlar fidye talebinde bulunmuştu. Yapılan görüşmelerin ardından 5 Ekim’de korsanlar gemiyi terk etmişti.

O günden sonra yola çıkan Horizon-1 gemisine Gediz fıkrateyni de eşlik etmişti.

Mürettabat, Ürdün’den uçakla Türkiye’ye gelecek.

Mürettebatın büyük bir bölümünün Adana, Mersin ve Gaziantep'te, bir kısmının Karadeniz ve İzmir'de, bazılarının da İstanbul'da ikamet ettiği belirtildi.

''Horizon 1'' gemisi ise yükünün boşaltılmasının ardından Türkiye'ye getirilecek.

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