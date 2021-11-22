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Günler sonra cansız bedeni bulunan Müslüme'nin ölümüyle ilgili 8 gözaltı

Konuyla ilgili yayın yasağı getirildi

22 Kasım 2021 17:08

Silifke Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Mersin'de kaybolduktan 10 gün sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme'nin ölümüyle ilgili aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 8 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Şüphelilerin ifade işlemlerinin sürdüğü, konuyla ilgili yayın yasağı getirildiği duyuruldu.

Annesi, babası ve kardeşleri de gözaltında

Müslüme Yağal'ın babası Mehmet ile annesi Selvi Yağal ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 8 aile üyesinin gözaltındaki işlemleri tamamlandı. Aile fertleri, geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi.

 

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