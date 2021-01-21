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Günler sonra bulunan doktor Uğur Tolun'un ölüm nedeni belli oldu

21 Ocak 2021 10:40

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kaybolduktan 5 gün sonra menfeze düşen aracında ölü bulunan Doktor Uğur Tolun'un kazada boynunun kırılması sonucu öldüğü belirlendi.

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