Güngören'in asıl faili 'X'

17 kişinin hayatını kaybettiği Güngören’deki ’çifte’ bombalı saldırının soruşturması tamamlandı.



Bombaları dört ayrı kod adı kullanan, kimliği belirlenemediği için "X" olarak adlandırılan kişinin patlattığı belirtildi. ’X’in bombaları cep telefonu düzeneğiyle patlattığı, ’dinlenmemek’ içinse ankesörlü telefon kullandığı kaydedildi.



Güngören’de 27 Temmuz 2008’de biri hamile 17 kişinin ölümüyle sonuçlanan patlamaya ilişkin soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Murat Yönder’in hazırladığı iddianamede, bombaları ’İrfan, Sedat, Selçuk ve Azat’ kod adlarını kullanan, kimliği henüz belirlenemediği için "X" olarak adlandırılan kişinin patlattığı belirtildi. Savcılık, PKK adına eylem sırasında gözcülük yaptıkları iddia edilen, ilk yakalandığında "Bombacı" olduğu söylenen Hüseyin Türeli ve Nusret Tebiş hakkında ise 18 kez ağırlaştırılmış ömür boyu ile 4 bin 455 yıla kadar hapis istedi. Diğer 6’sı tutuklu 7 sanık hakkında 6 yıl ile 45 yıl arasında değişen oranlarda hapis talep edildi.



Teknik takibe alınmıştı



Ekspertiz raporuna göre, 10 dakika arayla meydana gelen iki ayrı patlamaya, el yapımı, parça ve basınç etkili, 2 cep telefonu ile anahtar sistemi kurulan TNT’li bombalar neden oldu. İddianamede şu bilgilere yer verildi:"PKK’nın üst düzey sorumlularıyla bağlantı halinde olan, eylem için İstanbul’a gelen ’X’in tespiti amacıyla başlatılan teknik takipte, Güngören’deki patlamayla ilgili konuştuğu belirlendi. Sanık Hüseyin Türeli’nin bombalı saldırıyı yapan ’X’le bağlantısı ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne 31 Temmuz 2008’de elektronik postayla ihbar geldi. İhbarda, ’Nusret’ isimli kişi hakkında detaylı bilgi ve fotoğraf vardı. Bu kişinin sanık Nusret Tebiş olduğu anlaşıldı. Tebiş’in yanında bulunan kişinin ise, ’İrfan, Sedat, Selçuk ve Azat’ kod isimlerini kullanan, diğer sanık ve gizli tanık beyanlarına göre her iki patlamanın gerçek faili olduğu belirlendi. Sanıklar, dinlenmemek için ankesörlü telefonla irtibat kurdu. ’X’, Mehmet Salih Yanak’ın evine siyah renkli poşetle geldi. Yarım saat sonra Hüseyin Türeli eve geldi. ’X’ ile Türeli, başbaşa 20 dakika görüştü, sonra evden ayrıldı. Patlamada ölen F.İ.’nin eşi, ikiliyi olay yerinde gördü.

