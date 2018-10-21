T24 LogoT24 Logo
Gündem

Güngören'de yıkım kararı verilen bina boşaltıldı

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,(DHA)-GÜNGÖREN'de zemin kaymasıyla birlikte oluşan çatlaklar nedeniyle tahliye edilen bina hakkında yıkım kararı çıkarıldı

21 Ekim 2018 19:50

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL,(DHA)-GÜNGÖREN\'de zemin kaymasıyla birlikte oluşan çatlaklar nedeniyle tahliye edilen bina hakkında yıkım kararı çıkarıldı. Kararın ardından, binadaki son eşyalar da tahliye edildi.
Güngören, Akıncılar Mahallesi, Cemal Gürsel Gürsel Sokağı\'nda bulunan bir bina bitişiğindeki inşaat çalışması nedeniyle zemin kaymasıyla birlikte çatlaklar oluşarak hasar görmüştü. O bina hakkında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünce hazırlanan raporla yıkım kararı alındı. Yıkım kararının çıkmasının ardından binadaki son eşyaların tahliye edildiği görüldü. Vatandaşların tehlikeye rağmen binaya girerek eşyalarını tahliye etmesi dikkat çekti.

(FOTOĞRAF)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hüseyin COŞKUNKararınGüngören Akıncılar Mahallesi Cemal Gürsel Gürsel SokağıYıldız TeknikFakültesiMühendisliğiYıkımVatandaşlarınFOTOĞRAF
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24