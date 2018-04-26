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GÜNGÖREN'DE SİLAHLI SALDIRI: 2 YARALI -1

  Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA Güngören'de seyir halindeki bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

26 Nisan 2018 19:17

 

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL DHA
Güngören\'de seyir halindeki bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.
Güngören Gençosman Caddesi Çinçindere Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir otomobile saat 15.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Saldırganlar kaçarken araçta bulunan 2 yaralı çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şerit çekerek inceleme başlattı. 

Görüntü Dökümü:
-Olay yeri
-Polis ekipleri
-Otomobilden görüntü
-İnceleme yapması
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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