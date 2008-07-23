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Güngören'de patlama, çok sayıda yaralı var

Güngören Menderes caddesinde saat 21.45 sıralarında art arda meydana gelen iki patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden endişe ediliyor.

23 Temmuz 2008 03:00

Güngören'de henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Meydana gelen patlamada ölen ve yaralılar bulunuyor.

Alınan bilgiye göre, patlamanın ardından polis, itfaiye, ambulans ve doğalgaz ekipleri Güven Mahallesi Kınalı Caddesi Menderes Çıkmazı'na sevk edildi.
Olay yerinde yaralılar olduğu belirtiliyor.

EN AZ 20 YARALI VAR!
Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, en az 20 kişi civardaki hastanalere kaldırıldı.
Öte yandan olayın görgü tanıkları ve DHA muhabiri Zafer Karakoç'un aktardığı bilgilere göre patlamanın etkisiyle civardaki çok sayıdaki insan yaralandı ve ölü sayısının artmasından korkuluyor. İlk patlamanın telefon kulübesinde meydana geldiğini ifade eden görgü tanıkları, ikinci patlamanın daha büyük olduğunu kaydetti.

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