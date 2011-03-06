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GÜNGÖREN'DE KONFEKSİYON ATÖLYESİNDE YANGIN  İSTANBUL (A.A)

06 Mart 2011 09:52

-GÜNGÖREN'DE KONFEKSİYON ATÖLYESİNDE YANGIN  İSTANBUL (A.A) - 06.03.2011 - Güngören'deki bir konfeksiyon atölyesinde çıkan yangın, büyük çapta maddi hasara yol açtı.  Alınan bilgiye göre, Genç Osman Mahallesi Yolcu Sokak'taki konfeksiyon atölyesinde, tekstil boyası ve diğer yanıcı maddelerin henüz belirlenemeyen nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı.  Çalışanların ihbarı sonucu olay yerine gelen Zeytinburnu, Bağcılar, Bayrampaşa ve Merter itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürülen yangın, atölyede büyük çapta maddi hasara neden oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 

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