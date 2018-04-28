GÜNGÖREN'DE DEHŞET SAÇAN ZANLI TUTUKLANDI

Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA
Güngören\'de trafik ışıklarında önlerini kestiği otomobil içindeki eşini öldürüp yanındakini yaralayan Serhat K., tutuklandı.
Serhat K. geçtiğimiz perşembe günü eşinin içinde bulunduğu otomobilin önünü keserek kurşun yağdırmıştı. Eşi Zübeyde K.\'yı (31) öldüren Serhat K. aynı araçta bulunan Veysel Y.\'yi ise ağır yaralayarak kaçmıştı. Güngören Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yakalanarak adliyeye sevk edilen Serhat K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Görüntü Dökümü
-------
-Emniyetten görüntü
-Şüphelinin adliyeye sevki
-Zübeyde K\'nın fotoğrafı
-Veysel Y\'nin fotoğrafı
28.04.2018 - 11.35 Haber Kodu : 180428038