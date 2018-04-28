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Güngören'de dehşet saçan zanlı tutuklandı

Alper KORKMAZ-İSTANBUL,(DHA)  GÜNGÖREN'DE trafik ışıklarında önlerini kestiği otomobil içindeki eşini öldürüp yanındakini yaralayan Serhat K

28 Nisan 2018 21:48

Alper KORKMAZ-İSTANBUL,(DHA) 
GÜNGÖREN\'DE trafik ışıklarında önlerini kestiği otomobil içindeki eşini öldürüp yanındakini yaralayan Serhat K., tutuklandı. 
Serhat K. geçtiğimiz perşembe günü eşinin içinde bulunduğu otomobilin önünü keserek kurşun yağdırmıştı. Eşi Zübeyde K.\'yı (31)  öldüren  Serhat K. aynı araçta bulunan Veysel Y.\'yi ise ağır yaralayarak kaçmıştı. Güngören Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yakalanarak adliyeye sevk edilen Serhat K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.


 

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Alper KORKMAZİSTANBULDHA  GÜNGÖRENSerhatEşi ZübeydeVeyselGüngören Asayiş Büro Amirliğine

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