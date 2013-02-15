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Güngören Kaymakamlığı'na molotoflu saldırı

Güngören Kaymakamlığı'na dün gece saatlerinde molotof kokteyli saldırı düzenlendi

15 Şubat 2013 15:48

Güngören Kaymakamlığı binasına yüzleri maskeli 3 kişi tarafından molotof kokteyli atıldı. Binanın camından içeriye düşen molotof kokteyli odada küçük çaplı yangın çıkarttı. Alevleri kaymakamlıkta görevli polis söndürdü.

Olay, saat 23.00’da Merkez Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi’nde bulunan Güngören Kaymakamlığı binasında meydana geldi. Kimliği belirsiz yüzleri maskeli 3 kişi, kaymakamlık binasının 1’inci katındaki pencerenin camını kırdıktan sonra içeriye molotof kokteyli attı.

Saldırı sonrası odada bulunan sandalyeler alev aldı.

Binada görevli polis memuru yangını fark ederek, durumu telsizden merkeze bildirdi. Yangına ilk müdehaleyi yapan polis, binanın yanmasını önledi. Olay yapıldı. Yangının söndürülmesiyle yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin kontrollerinin ardından duman tahliyesi Olay Yeri İnceleme ve Bomba İmha Uzmanları binada çalışma yaptı.

Polis, binadaki incelemelerinin ardından kayıplara karışan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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