Güngören duruşması gergin başladı

Güngören’de 27 Temmuz 2008’de biri hamile 17 kişinin ölümü ile sonuçlanan patlamaya ilişkin davanın ikinci duruşmasında sanıklar adliyeye alınırken gerginlik yaşandı.
Bombalı saldırıda hayatlarını kaybedenlerin yakınları sabah erken saatlerde davanın görüldüğü Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Elerinde saldırıda haylarını kaybedenlerin fotoğrafları ve ”Çocuk katillerine idam cezası” yazılı pankartla gelen grup adliye binasına gelen cezaevi araçlarına saldırmak isteyince polis tarafından engellendi.
Sanıklar nezarete alınırken de gruptan bazı kişiler dolu pet şişe atıp polis güvenlik bariyerini aşıp sanıklara saldırmak istedi. Duruşma öğleden sonra başlayacak.