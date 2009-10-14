T24 LogoT24 Logo
Gündem

Güngören duruşması gergin başladı

14 Ekim 2009 14:54

Güngören’de 27 Temmuz 2008’de biri hamile 17 kişinin ölümü ile sonuçlanan patlamaya ilişkin davanın ikinci duruşmasında sanıklar adliyeye alınırken gerginlik yaşandı.


Bombalı saldırıda hayatlarını kaybedenlerin yakınları sabah erken saatlerde davanın görüldüğü Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Elerinde saldırıda haylarını kaybedenlerin fotoğrafları ve ”Çocuk katillerine idam cezası” yazılı pankartla gelen grup adliye binasına gelen cezaevi araçlarına saldırmak isteyince polis tarafından engellendi.

Sanıklar nezarete alınırken de gruptan bazı kişiler dolu pet şişe atıp polis güvenlik bariyerini aşıp sanıklara saldırmak istedi. Duruşma öğleden sonra başlayacak.
 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24