Güngören'deki tekstil atölyesi yangınında 1 kişinin daha cesedi bulundu

Güngören'de, tekstil atölyesinde çıkan yangın sonucu 4 yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti. Bugün yapılan çalışmalarda 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Güngören Sanayi Mahallesi'nde fermuar atölyelerinin bulunduğu 5 katlı binada dün 13.30 sıralarında yangın çıktı. 4 işçinin hayatını kaybettiği, 6 işçinin de yaralandığı patlamada 4 kişi gözaltına alındı.

Yangın çıkan binada bugün de incelemeler devam etti. Bugün binada yapılan incelemelerde birinci katta, bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölen kişi kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.