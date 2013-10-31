Güngören davasında 2 müebbet kararı çıktı

Güngören'de 2008 yılında meydana gelen ve (anne karnındaki bebek dahil) 18 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırı ile ilgili davada, 2 kişiye toplam 18'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki görülen davanın karar duruşmasında sanıklardan Nusret Tebiş, olayın gerçek faillerinin firarda olduğunu, yakalamadıklarını; ayrıca eyleme de katılmadığını ileri sürdü.

2 saatlik aranın ardından mahkeme, tutuklu sanıklar Hüseyin Türeli ve Nusret Tebiş'in, aralarında hamile bir kadının da olduğu 17 kişinin bombalı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin ise "kasten adam öldürmek" ve 79 kişinin yaralanması nedeniyle de "adam öldürmeye teşebbüs" suçlarından 17'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti. Türeli ve Tebiş, PKK /Kongre-Gel üyesi oldukları gerekçesiyle "devletin birliğini bozmaya teşebbüs" suçundan da ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Davada beraat eden tek sanık Cevat Aydın olurken, diğer sanıklardan Ziya Kıraç, Şerafettin Kara ve Abdurrahman Oral terör örgütü üyeliğinden 12 yıl hapis cezasına mahkum oldu. Sanıklardan Aydın Ağlar 9 yıl, Cihan Aydın 15 yıl 9 ay, Şaban Güneş ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Mehmet Salih Yanak 19.5 yıl hapis cezası alıp tahliye edildi.