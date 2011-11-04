Güngör Uras: Yorgo istifa edecek

T24 - Milliyet gazetesi yazarı Güngör Uras Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu'nun istifa edeceğini yazdı.



Uras'ın Yunanistan ekonomisindeki çöküşün Avrupa ve Türkiye'ye olası etkilerini değerlendirdiği bugünkü (4 Kasım 2011) yazısı şöyle:



Atina’daki kaynaklara dayalı olarak BBC, Yunanistan Başbakanı Papandreu’nun olağanüstü Bakanlar Kurulu toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Papulyas’a istifasını sunacağı şeklinde bir haber yayınladı. Bir süre sonra Yunan televizyonu bu haberi yalanladı.



Üç gün önce hükümetin güvenoyu isteyeceği, yardım paketi için referanduma gidileceği açıklanmıştı. Bu yazının gazeteye verildiği saatlerdeki ajans haberlerinde ise referandumdan vazgeçilebileceği belirtiliyordu.



- Papandreu’nun dün istifa etmemesi uzun süre başbakanlıkta kalacağı şeklinde kabul edilmemelidir. Yarın, öbür gün istifa edecektir. Çünkü ağır faturaları imzalayan bir politikacının iktidarda (Hele hele Yunanistan gibi kamuoyu canlı bir ülkede iktidarda) kalması imkânsızdır. (Not: Yunanistan’da 300 sandalyeli mecliste Papandreu’ya destek verenlerin sandalye sayısı 152’ye düştü)



- İstikrar tedbirlerinin meclisten geçmemesi halinde Yunanistan’ın iflas edebileceğini söyleyenler “Tiyatro Oynuyor”. Yunanistan iflas edecek değil, çoktan iflas etti. İflas eden bir ülke ekonomisinin kemer sıkarak kaynak yaratması ve de borçlarını ödemesi imkânsızdır.



- Yunanistan’ın euro ile poker oynamadığı söyleniyor. Poker oynayan Yunanistan değil, Yunanistan’ı poker masasına oturtan ve kalkmaması için büyük çaba gösteren Almanya ve Fransa’dır.



- Yunanistan’ın euro sisteminde kalması imkânsızdır. Er veya geç Yunanistan euro sisteminden çıkacaktır.





AB ve euro ne olacak?



Yunanistan’ın ne olduğu, ne olacağı artık belli oldu.



Bugüne kadar Yunanistan sorunları ile uğraşıyormuş gibi yaparak boş yere zaman harcayanlar, bundan sonra kendi evlerindeki yangının bacayı sardığını fark ederek, kendi evlerinin telaşına düşecektir.



- Yunanistan’ın sarstığı, harap ettiği euro sistemi Yunanistan’sız nasıl toparlanacak? Başka ülkeler de sistemden çıkarılacak veya çıkacak mı?



- Almanya ve Fransa, bir taraftan euro’yu yaşatmak için tedbirler alırken, Yunanistan, İspanya, Portekiz, İrlanda ülkelerinin borçları nedeniyle sallanan bankalarını nasıl kurtaracaklar. Nereden para bularak bankaları ayakta tutacaklar?



- Euro’nun durumu ve geleceği konusundan sonra gündeme daha ciddi bir konu gelecek? AB’nin durumu ve geleceği ne olacak? AB nasıl yapılandırılacak?



Almanya ve Fransa yola çıkarken AB’nin, ABD ve Çin ile birlikte dünyanın 3’üncü büyük gücü (Egemen Gücü!) olacağına inanıyordu. Şimdi AB, dünyanın diğer 2 egemen gücü olan ABD ve Çin’den yardım almadan ayakta kalamaz bir duruma düştü.





AB’nin geleceği...



Bu durumunun tek sorumlusu Yunanistan’dır denilemez. Yunanistan silah zoru ile mi AB üyesi oldu. Silah zoru ile mi euro sistemine girdi. Ödeme gücü olmadığı halde 350 milyar euro krediyi silah zoru ile borçlanmadı. Bütün bunlar AB’nin egemen güçleri tarafından gümüş tepsi içinde Yunanlılara sunuldu.



Özet ile Yunanistan’da Papandeu istifa etmiş veya etmemiş, referandum kararı alınmış veya alınmamış hiçbir şey değişmez. Yunanistan gitti gider... Önemli olan önce euro’nun sonra AB’nin geleceğidir.



Biz “AB üyesi değiliz, euro sistemi dışındayız, bize ne?” diyemeyiz. AB de, euro da bizim ekonomimizin ayakta kalması, büyümesi için önem taşıyor.



- AB’deki çalkantı, ülke pazarlarını daraltır. Bu ise bizim ihracatımıza fren koyar.



- Euro’daki belirsizlik bizim paramız TL’nin değerini istikrarsız hale getirir. Dış kaynak temini güçleşir. Döviz fiyatı artar.



- Bütün bunların sonunda ekonomimiz yavaşlar. Ekonominin yavaşlaması, işsizlik demektir.



Gelirlerde gerileme demektir. İyi de bu durumda biz ne yapabiliriz? Biz olan bitenin dışındayız.



Gelişmelerden olumsuz etkileneceğiz ama gelişmeleri yönlendirme gücümüz yok.





