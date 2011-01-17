Güngör Uras: İthal kumaş vergileri yüzde 40 artacak

T24 - Avrupa Birliği ülkelerinden ithal edilen dokuma kumaşlar, işe giyim eşyasından alınan vergilere yüzde 30 ile yüzde 40 oranında zam geliyor.



Milliyet gazetesi yazarı Güngör Uras'ın "AB dışı ithalatta kumaş ve giyim eşyasına ek vergi geliyor" başlığıyla yayımlanan (17 Ocak 2011) yazısı şöyle:





AB dışı ithalatta kumaş ve giyim eşyasına ek vergi geliyor



Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden ithal edilen dokuma kumaşlar işe giyim eşyasından alınan vergilere (dikkat buyurunuz malların fiyatlarına değil, bu mallardan yurda girerken alınan vergilere) yüzde 30 ile yüzde 40 oranında zam geliyor.

(Ön açıklama: Gümrük oranları düşük olduğu için, gümrüklü maliyetteki artış ve sonuçta tüketici fiyatındaki artış büyük ölçüde olmuyor.)

- AB ülkelerinden yapılan ithalattan gümrük vergisi alınmıyor. Dokuma ve giyim eşyası yurda girerken eskiden yüzde 18 KDV alınıyordu. Şimdilerde sadece yüzde 8 KDV alınıyor.

Pahalı ithal giysi satan mağazalardaki lüks ve markalı giyim eşyaları AB ülkelerinden ithal ediliyor. Bunlar gümrüksüz olduğu için, gümrük vergisi artırımı ve dolayısıyla fiyatlarında artış söz konusu değil.

AB dışındaki ülkelerden getirilen dokuma ürünleri, kumaşlar ile giyim eşyaları ise, gelişmişten (Örneğin ABD’den, Japonya’dan) az gelişmişe (Örneğin Bengaldeş’e, Pakistan’a), anlaşmalısından anlaşmasıza kademeli oranlarda vergiye tabi.



Ucuz ithalat üreticiyi öldürüyor

13 Ocak 2011 tarihinde Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından 3 tebliğ yayınlandı. Bu tebliğlerin amacı,

(1) AB ülkeleri dışından ülkeye giren dokuma ürünleri işe giyim eşyasının Gümrük vergilerinde artırım yaparak,

(2) Gümrüklerde ithal edilen malın bedelinin düşük gösterilmesini önleyerek yerli, üreticiyi korumaktır.

Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın

(1) İthalatta Gözetim Uygulaması ve

(2) İthalatta Koruma Önlemleri tebliğleri ile, ithalat fiyatlarını artırma arayışına girdiği mallar ucuz dokuma ürünleri ve kumaşlar ile ucuz giyim eşyalarının fiyatları.

AB ülkelerinden ithal edilen markalı, lüks, pahalı dokumalar ile giyim eşyalarının ithalatında maliyeti artırmaya yönelik bir tedbir yok. Sonuç olarak bu malların fiyatları değişmeyecek.



Başkalarına iş ve aş sağlıyoruz

Uzmanların bana anlattıklarına dayalı olarak birkaç örnek vereyim:

(1) Bizim fabrikalar boş dururken son zamanlarda Asya ülkelerinden ucuz ucuz bez, kumaş, bluejean kumaşı denim girmeye başladı. Bu malların ithalatında yüzde 6.4-8.0 oranında vergi ile vergili maliyet üzerinde yüzde 8 KDV var.

Dokuma ve kumaş ithalatında vergiler yüzde 30 dolayında artırılıyor. Demek ki yüzde 8.0 olan vergi yüzde 10.4 olacak. İthalattaki KDV yükü de bu ölçüde artacak. Açık anlatımıyla ithalat maliyeti yüzde 30 oranında artmıyor. İthalat maliyeti yüzde 8 olan gümrük vergisinin yüzde 30’u kadar ve bunun KDV’deki artış etkisi kadar (Diyelim ki yüzde 3-4 oranında) artıyor.

(2) Bizim üreticimiz iç piyasada mal satamazken, Asya ülkelerinden gelen ucuz giyim eşyaları kapış kapış gidiyordu. AB ülkeleri dışından yapılan giyim eşyası ithalatında yüzde 9.6 ile yüzde 12.0 dolayında gümrük vergisi ve vergili maliyetin üzerine yüzde 8 KDV var.

Bu tür giyim eşyasının gümrüğüne de yüzde 40’a kadar artış geliyor. Örneğin yüzde 12 olan gümrük vergisi yüzde 16.8 olacak. KDV yükü de dikkate alınır ise gümrüklü maliyet yüzde 5 dolayında artacak.