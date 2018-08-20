Güngör Uras hayatını kaybetti (3)

İSTANBUL,(DHA)-MİLLİYET Gazetesi Ekonomi yazarı Güngör Uras, 85 yaşında hayatını kaybetti.

Milliyet Gazetesi Ekonomi yazarı Güngör Uras, Şişli\'de tedavi gördüğü özel bir hastanede bugün öğleden sonra hayatını kaybetti.

FUAT OKTAY\'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay resmi Twitter hesabından Güngör Uras\'ın için başsağlığı mesajı yayınladı.

Oktay mesajında, \"Ekonomi gazeteciliğinin usta kalemi Prof. Güngör Uras\'a Allah\'tan rahmet diliyorum. Yazı ve görüşleriyle Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlayan, ekonomi biliminin herkesçe anlaşılması için çaba sarf eden bilge bir kişiyi kaybettik. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağolsun.\" ifadelerini kullandı.

İBRAHİM KALIN DA BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da resmi Twitter hesabından, \"Değerli ekonomi hocası Prof. Dr. Güngör Uras\'a Allah\'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Finansal okur yazarlığa ve ülkemizin ekonomik önceliklerine her vesileyle ve sade bir dille dikkat çeken kıymetli bir insanı kaybettik. Mekanı cennet olsun.\" mesajını paylaştı.

GÜNGÖR URAS KİMDİR?

Prof. Dr. Tevfik Güngör Uras, 22 Temmuz 1933 doğumlu Türk gazeteci ve yazardır.

İlk ve orta öğrenimini Ankara\'da TED Yenişehir Koleji\'nde tamamlayan Güngör Uras; 1955 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi \'Mali Şube\'sinden mezun olmuş, 1988\'de Boğaziçi Üniversitesi\'nde doçentliğe hak kazanmış, 1994\'te Marmara Üniversitesi\'nde Profesör olmuştur.

Çalışma hayatına Halk Bankası Genel Müdürlüğü ile başlayan Uras, daha sonra Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, İktisadi Planlama Dairesi Uzmanı olarak görev yaptı. 1974 - 1980 yılları arasında TÜSİAD Genel Sekreterliği görevinde bulundu. Aksigorta İdare Meclisi Başkanlığı yapan Güngör Uras, 1993 yılına kadar İ.Ü. İktisat Fakültesi\'nde Öğretim Görevlisi, 2001 yılına kadar da Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi\'nde Öğretim Üyesi olarak çalıştı. 1968 yılında Türkiye İktisat Gazetesi`nde köşe yazarlığına başlayan Uras, sırasıyla Rapor, Tercüman, Güneş, Sabah, Yeni Yüzyıl, Dünya ve Milliyet gazetelerinde köşe yazarlığını sürdürdü. Evli ve bir çocuk babasıydı.

Güngör Uras, 1980 yılından itibaren Prof. Dr. T. Güngör Uras, T. Güngör Uras, Güngör Uras, Tevfik Güngör, Ali Rıza Kardüz imzaları ile 10 bin civarında makale yazdı.