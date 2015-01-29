Güngör Uras grafiklerle yanıtladı, Yunanistan nasıl fakirleşti?

Yunanistan’da kamu borçlarını silmeyi vaat eden Alexis Tsipras liderliğindeki SYRIZA seçimden zaferle ayrılırken, yeni hükümetin borçlar konusunda Avrupa Birliği ile nasıl bir anlaşmaya varacağı merakla bekleniyor. Milliyet gazetesi yazarı Güngör Uras, “Bir ülkede eğer milli gelir büyümesi yavaşlar ise, ülkenin üretimi ve buna bağlı olarak geliri azalıyor. İşsiz sayısı artıyor. Eğer büyümedeki yavaşlama bütçe açığı ile körüklenir ise, ülke açığı kapatmak için borçlanıyor. Borçlar büyüdükçe de borç servisinin bütçeye ve ekonomiye yükü büyümeyi daha da yavaşlatıyor, bütçe açığını daha da büyütüyor” dedi.

Güngör Uras’ın Milliyet gazetesinin bugünkü (29 Ocak 2015) nüshasında yayımlanan, “Yunanlılar nasıl fakirleşti?” başlıklı yazısı şöyle:

Yunanistan’da seçimi kazanan Çipras’ın dış borçları ödeyip ödemeyeceği çok konuşuluyor ama Komşu’nun “bu hale nasıl düştüğü” hiç hesaba katılmıyor

Sözü uzatmadan net bir dille açıklayayım... Bir ülkede eğer milli gelir büyümesi yavaşlar ise, ülkenin üretimi ve buna bağlı olarak geliri azalıyor. İşsiz sayısı artıyor. Eğer büyümedeki yavaşlama bütçe açığı ile körüklenir ise, ülke açığı kapatmak için borçlanıyor. Borçlar büyüdükçe de borç servisinin bütçeye ve ekonomiye yükü büyümeyi daha da yavaşlatıyor, bütçe açığını daha da büyütüyor. Yunanistan örneğine bir de bu gözle bakalım.

Komşu’nun bütçeleri kaldırılamaz açık verdi

AB kurallarına göre bütçe açığı milli gelirin yüzde 3’ünden az olmalı. Komşu’da bütçe açıkları giderek büyüdü. 2010’da bu rakam yüzde 15.7’ye çıktı. Açık artıkça hükümet daha fazla borçlandı.

Dış borç hızla yükseldi

2004’lerde 150 milyar doların altında olan toplam dış borç, 2010’da 450 milyar doları buldu.

Milli gelirin % 175’i büyüklüğünde borç

Avrupa Birliği’nin ilkelerine göre borcun milli gelirin yüzde 60’ını aşmaması gerekiyor. 2006 yılında milli gelirin yüzde 100’ü olan borç tutarı 2012’de milli gelirin yüzde 175’inin üzerine çıktı.

Bütçe açığı ve dış borç ‘büyüme’yi frenledi...

Avrupa Birliği ile yapılan anlaşmalar sonrası istenilen porformans bir türlü yakalanmayınca ekonomi dar boğaza girdi, Yunanistan’da büyüme tersine döndü. Milli gelir büyüyecek yerde küçülmeye başladı. 2009 yılında 341 milyar dolar olan milli gelir 241 milyar dolara geriledi. Bunun anlamı ekonominin yüzde 30 küçülmesidir.

Milli gelir azalınca halk da fakirleşiyor

Yunanistan’da kişi başı gelir 23.500 dolar idi. (Yıl 2009). Sonra küçülmeye başladı. Şimdilerde ise 18 bin dolar. Kişi başı milli gelir 2009’dan bu yana (5.350 dolar) yüzde 23’ler dolayında azaldı.