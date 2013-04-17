Güngör Uras: Altın 2 bin dolar olacak diyenler, şimdi 1.200 doların altına iner diyor

Güngör Uras

(17 Nisan 2013 - Milliyet)

Ayşe Teyzem ‘Altın alma zamanı mı? Satma zamanı mı?’ diye soruyor

Dün sabah çeyrek altın Kapalıçarşı’da 126 TL’den alınıyor, 129 TL’den satılıyordu. Cumhuriyet 524 TL’den alınıyor. 578 TL’den satılıyordu.

Geçen ekim ayında çeyrek altının alış fiyatı 167 TL, Cumhuriyet’in ki 690 TL idi. Geçen ekimde gramı 103-104 TL olan altın dün Kapalıçarşı’da gramı 82 TL’den işlem görüyordu.

Sabah sabah Ayşe Hanım Teyzem beni aradı. “Kendim için sormuyorum. Komşular öğrenmek istiyor. Altın fiyatları gümbür gümbür niye iniyormuş. Altını alma zamanı mı, satma zamanı mı? Ne yapsınlar?”

Ayşe Hanım Teyzeciğim dedim. “Altın bu. İner de, biner de... Altını seven buna katlanacak. Bizim gibi üç kuruşunu altına bağlayanlar için durum parlak değil. Çünkü kısa zamanda fiyatlar çok oynadı.

Altın fiyatları hızla yükselmeye başlayınca çok kişi yükselişin devam edeceği bekleyişine girdi. Altın satın aldı. Altın fiyatlarındaki yükseliş, kötü tesadüf olarak, bizde faizin düşmeye başladığı döneme rastlayınca, çok kişi de bankadaki mevduat hesabını bozarak altına yöneldi.”

Satma zamanı değil?

Ayşe Teyzem konuşmamı kesti. ”Komşumun bankada 7 bin TL’si varmış. Bankadan parasını çekmiş. Ekim başında tanesi 690 TL’den 10 adet Cumhuriyet satın almış” dedi.

Dün Ayşe Hanım Teyzem ile konuşurken Cumhuriyet’in alış fiyatı 524 TL idi. Komşusu 10 Cumhuriyet’i satmaya kalksa 1.560 TL dolayında kayba uğrayacaktı. Bu ise ekimden bu yana 6 ayda yüzde 22 dolayında bir kayıp demekti. Başka anlatım ile 100 TL birikim 78 TL’ye düşmüş oluyordu.

Ayşe Hanım Teyzem’e dedim ki, ”Komşunuzun yüreği kaldırıyor ise, altın fiyatının daha fazla düşmesinden korkuyor ise satabilir ama... Ben olsam satamam. Hele hele acil para ihtiyacım yok ise altınları saklarım.”

Alma zamanı mı?

Ayşe Hanım Teyzem “İyi... Satmak isteyenlere bunları aktaracağım... Söyle bakalım. Altın satın almak zamanı mı diye soran komşulara ne diyeyim?” dedi.

Ayşe Hanım Teyzem’e kahve ısmarladım. “O zaman size dünyada olan biteni anlatayım da, ona göre, altın satın almanın zamanı mı değil mi kendiniz karar verin” dedim.

Altın fiyatları dünyada “spekülasyon” konusu. Kimse ihtiyaçtan değil, para kazanmak için altına girip çıkıyor. Bu girip çıkmalara göre altın fiyatı iniyor, yükseliyor. Dünyada para bol. Faiz oranları düşük. Bu tabloda altın spekülatif bir yatırım aracı. Bir süre parası olanlar altına yatırım yaptığı için altın fiyatları tırmandı. Ama spekülatörler bizim gibi altını aldıktan sonra yastık altında saklamıyor. Fiyatı düşünce alıyor, yükselince satıyor. Altının fiyatını tepeye çıkaranlar, birden satışa geçti. Örnek, ünlü spekülatör Soros Efendi’nin 8.5 milyar dolarlık portföyünde 1 milyar dolarlık altın vardı. Soros Efendi, altının büyük kısmını yüksek fiyatla sattıktan sonra şubat ortasında “Altın artık güvenli liman değil” diye beyanat verince, başkaları da onun peşine takıldı. Altın sattı.

Ünlü yatırım şirketi Goldman Sachs müşterilerine “Elinizdeki altınları satın. Altının onsu (31.10 gr.) bu yıl sonu 1.450 dolara 2014 yılı sonu 1.270 dolara gerileyecek” diye mesaj geçmiş. Daha önce altının onsu 2 bin dolar olacak diyenler, şimdi 1.200 doların altına iner diyorlar.