Güneysu'da köyde sel paniği

Aytekin KALENDER/GÜNEYSU (Rize), (DHA)-RİZE\'de bu sabah başlayan ve aralıklarla şiddetini artıran yağmur etkili oluyor. Güneysu İlçesi Başköy Köyü\'nde yağmur sularıyla yükselen dere aniden yola taşınca köylüler büyük panik yaşadı. O anlar kameraya yansıdı.

Güneysu İlçesi Başköy Köyü\'nde şiddetli yağmurla birlikte dereler taştı, köy yolları göle döndü. İlçe Özel İdaresi\'ne ait iş makinesi yolda temizlik yaptığı sırada Başköy deresi aniden taştı. Bu sırada sel sularının geldiğini gören köylüler \'Kaçın kaçın\' diye bağırarak birbirlerini uyardı. Köyde yaşanan panik anları kameraya yansıdı. Çamur ve balçıkla kaplanan yolu temizlemek için iş makineleri ile müdahale edildi.

Rize\'de 28 Eylül\'de yaşanan sel ve heyelanlarda Çayeli İlçesi\'nde çöken evin enkazı altında kalan 1 kişi hayatını kaybetmiş 1 kişi de yaralı kurtarılmıştı. Maddi hasara da yol açan sel ve heyelanlarda 10 ev yıkılırken, 40 ev de tedbir amaçlı boşaltılmıştı.



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