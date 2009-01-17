Güney’in silinmeyen Gülen kayıtları

Tuncay Güney’in sorgusunun yer aldığı ilk CD’de Güney, Susurluk sürecinde Fethullah Gülen grubuyla Veli Küçük arasındaki ciddi bir temas olduğunu iddia ediyor.



Ergenekon davasının sanık avukatları, Tuncay Güney’in Fethullah Gülen’le ilgili sözlerinin kayıtlardan silindiğini söylüyor ancak, kayıtlarda Güney’in Gülen cemaatine ilişkin silinmeyen sözleri de var. NTV'nin haberine göre avukatlara dağıtılan 1. CD’de Güney, Susurluk sürecinde Veli Küçük tarafından dönemin Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Gülerce’ye gönderildiğini söylüyor.



Güney’in sözleri şöyle:

“Zaman Gazetesi’ne, Yenibosna’ya gittim. Dedim ki, “Veli paşam der ki, Zaman Gazetesi’nde hakkımda böyle şeyler çıkıyor bugüne kadar. Hüseyin Gülerce’ye selam söyle, o da yukarıya iletsin, ittifak müttefik hareketlerimiz olsun.”



Güney, ardından yaşanan gelişmeleri şöyle anlatıyor:

“Benim yanımdayken toplantıya gireceklermiş, gazetenin birinci sayfalarını yapan adamları çağırıp geldiler. Şimdi size söylüyorum, Susurluk yaygaralarıyla ilgili Aksiyon Dergisi’ne, Zaman’da bundan sonra yayımlarımızda Veli Küçük’e karşı bir şey istemiyoruz, yukarıdan böyle emir geldi. O günden bu yana Zaman’da ve Aksiyon’da Susurluk yazıldı ama Veli Küçük ismi es geçildi.”



Güney, Fethullah Gülen’in 12 Eylül’den önce Erzurum’da Komünizmle Mücadele Derneği kurucularından olduğu dönemde Gladio ile bağlantılı çalıştığını iddia ettiği “Yeniden Milli Mücadeleci” grubuyla temas kurduğunu iddia ediyor. Ve Veli Küçük’ün de bu grupla birlikte hareket ettiğini vurguluyor.



İşte ifadedeki ilginç diyaloglar:



-Veli Paşa, Fethullah Hoca’nın yanında mı?

-Şimdi o döneme kadar bilmiyordum. Aslında Mehmet Demircan da bilmiyormuş ama onun yanındaymış, bizim haberimiz yokmuş.

-Fethullah Hoca’yla birlikte ama sizin haberiniz yok?

-Nereden tanışırlar, bu ‘birlik komitesi’ dediğimiz milli mücadeleciler var geçmişte. Milli mücadelecilerden tanışırlarmış, zaten Fethullah Hoca’nın bütün elemanları bakın milli mücadeleci elemanlar.