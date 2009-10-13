Güney'in görüşme teklifine Kuzey'den 'evet'

Kuzey Kore'nin, sel felaketinin önüne geçilmesi ve insani konularla ilgili bu hafta içinde yeni görüşmeler yapılmasına dair Güney Kore teklifini kabul ettiği bildirildi.



Pyonyang'ın dün beş füze denemesinden sonra teklifi kabul etmesinin, bir uzlaşma işareti olarak görüldüğü belirtildi.



Güney Kore Birleşme Bakanlığına göre, Pyongyang, sınır boyundaki İmjin nehrinden kaynaklanacak sel felaketinin nasıl önlenmesi gerektiğini tartışmak üzere yarın iki tarafın heyetlerinin bir araya gelmelerini kabul etti.



Bakanlık, Kuzey Kore'nin, iki tarafın heyetlerinin 1950-53 Kore savaşı sırasında ayrılan ailelerin yeniden birleşmeleri konusu da dahil olmak üzere insani konuları tartışmaları için cuma günü yine bir araya gelmelerini de kabul ettiğini bildirdi.



Öte yandan Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin dün kısa menzilli 5 füze denemesini kınadı ve bu denemelerin balistik füzelerle ilgili her türlü faaliyeti yasaklayan BM Güvenlik Konseyinin 1695, 1718 ve 1874 sayılı karalarına aykırı olduğunu açıkladı.



Yonhap haber ajansı dün, adı açıklanmayan Güney Kore hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Kuzey Kore'nin doğu sahillerinden 5 kısa menzilli füze fırlattığını duyurmuştu.