T24 LogoT24 Logo
Gündem

Güney'in bağlantıları kameralarda aranıyor

Paris'te PKK'lı 3 kadını öldürmekle suçlanan Ömer Güney'in olaydan 20 gün önce İstanbul'a gelişine dair görüntüleri ortaya çıktı

10 Şubat 2013 08:41

Paris'teki Kürt Enstitüsü binasında 9 Ocak günü PKK'lı Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez'in öldürülmesi olayının faili olarak Fransa'da tutuklanan Ömer Güney'le ilgili bir soruşturma da Ankara'da yürütülüyor.

Akşam gazetesinden Devrim Tosunoğlu'nun haberine göre, Güney'in Türkiye ziyaretiyle Paris'teki cinayetler arasındaki ilişkiyi araştıran polis, 18 Aralık günü İstanbul'a ayak bastığı andan itibaren hareketlerini kameralardan inceledi. İstanbul aktarmalı uçakla Ankara'ya giden Güney'in aktarma öncesi havalimanından telefon hattı aldığı görülüyor.

Dış Hatlar Terminali'nden sadece bir el çantasıyla çıkarken görülen Güney, İç Hatlar Terminali'ne geçip Ankara uçağına bindi.

Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Güney'in Ankara bağlantılarını ortaya çıkaracak çok sayıda kameranın görüntüleri de mercek altına alındı.

ETİKETLER

ömer güneyatatürk hava limanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24