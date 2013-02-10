Güney'in bağlantıları kameralarda aranıyor

Paris'teki Kürt Enstitüsü binasında 9 Ocak günü PKK'lı Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez'in öldürülmesi olayının faili olarak Fransa'da tutuklanan Ömer Güney'le ilgili bir soruşturma da Ankara'da yürütülüyor.

Akşam gazetesinden Devrim Tosunoğlu'nun haberine göre, Güney'in Türkiye ziyaretiyle Paris'teki cinayetler arasındaki ilişkiyi araştıran polis, 18 Aralık günü İstanbul'a ayak bastığı andan itibaren hareketlerini kameralardan inceledi. İstanbul aktarmalı uçakla Ankara'ya giden Güney'in aktarma öncesi havalimanından telefon hattı aldığı görülüyor.

Dış Hatlar Terminali'nden sadece bir el çantasıyla çıkarken görülen Güney, İç Hatlar Terminali'ne geçip Ankara uçağına bindi.

Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Güney'in Ankara bağlantılarını ortaya çıkaracak çok sayıda kameranın görüntüleri de mercek altına alındı.