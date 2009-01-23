'Güney'in 2001 sorgusundan haberimiz yok'

Ergenekon davasında mahkemeye yanıt gönderen Emniyet ve Jandarma, Ümraniye’de bulunan el bombalarına kadar “Ergenekon” isimli bir örgütün faaliyetine rastlamadıklarını bildirdiler.



Ergenekon soruşturmasında mahkeme heyeti, rutin bir uygulama olarak, sanık ve avukatların sorularını ilgili kurumlara soruyor. Mahkeme, Tuncay Güney’in 2001 yılındaki sorgulanmasına ilişkin görüntüleri Emniyet Genel Müdürlüğü’ne sordu.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün verdiği yanıtta, “2001 yılındaki Tuncay Güney soruşturmasından haberimiz yok, bilgilendirilmedik” denildi.



'Ümraniye'ye kadar Ergenekon'u duymadık'



Mahkeme, ayrıca hem Emniyet Genel Müdürlüğü hem de Jandarma Genel Komutanlığı’na “Ergenekon isimli terör örgütünün faaliyetine rastladınız mı?” diye sordu.



Her iki kurumdan da verilen yanıtta 2007’nin Haziran ayından, yani Ümraniye bombalarının bulunmasından önce “Ergenekon” isimli bir örgütün faaliyetine rastlanılmadığı belirtildi.



Susurluk raporları da dosyada



Başbakanlık Teftiş Kurulu’ndan Kutlu Savaş’ın hazırladığı Susurluk raporu ile TBM’nin Susurluk Komisyonu’nca hazırlanan Susurluk raporu da dava dosyasına eklendi.



Mahkeme, Veli Küçük'ün Kocaeli İl Jandarma Alay Komutanlığı'nda görevi sırasında, 4 faali meçhul cinayet olduğu yönünde bilginin de Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan gönderildiğini açıkladı.







