T24 LogoT24 Logo
Gündem

Güney'i sorgulayan polislere inceleme

MİT'te 2001'de Tuncay Güney ile yapılan mülakatın orijinal CD'leriyle ilgili yayın yasağı koyan mahkeme, sorguyu yapan polisler için de inceleme istedi

04 Nisan 2009 03:00

"Ergenekon" davasına bakan Mahkeme Heyeti, MİT'ten gönderilen, 2001 yılında Tuncay Güney ile yapılan mülakatın orijinal CD'leriyle ilgili yayın yasağı koydu.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün, verilen aranın ardından alınan kararları açıkladı.

Mahkeme, MİT'ten gelen CD'lerdeki Tuncay Güney'e ait ses kayıtlarının çözümünün bilirkişi aracılığıyla yapıldığını belirterek, çözümle ilgili raporun ve CD örneklerinin talep halinde sanıklar ve avukatlarına verilmesini kararlaştırdı.

Sorgulayanlara soruşturma

Ancak mahkeme, verilecek mülakat metni ve CD üzerinde, "bunun daha önceki delil dosyalarında bulunmadığı" ve CMK'nın 187/3. maddesi de dikkate alınarak yayın yasağı konulmasını ve bu konuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasını hükme bağladı. Bu CD içerikleri dikkate alınarak, sorgulanan Tuncay Güney'e yönelik davranışlarla ilgili olarak da mahkeme, sorgulayanlar hakkında gereğinin yapılması için Beşiktaş'taki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazılmasını kararlaştırdı.

Sanıkların cezaevinde bilgisayar kullanamadıkları yönündeki beyanlarına ilişkin de mahkeme, cezaevinde delil klasörlerinin bilgisayar ortamında incelenebilmesinin mevcut mevzuat kapsamında birtakım zorluklar içerdiği anlaşıldığından tüm delil dosyalarının birer kitap haline getirilmesine karar verdi.

Mahkeme, bu kitapların cezaevi kütüphanesine konulup bu dosyada bulunan tutuklu sanıkların incelemesine sunulmasını, basım işleriyle ilgili de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazılmasını kararlaştırdı.

Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren Mahkeme Heyeti, duruşmayı 6 Nisan Pazartesi günü saat 09.30'a bıraktı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24