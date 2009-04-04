Güney'i sorgulayan polislere inceleme

"Ergenekon" davasına bakan Mahkeme Heyeti, MİT'ten gönderilen, 2001 yılında Tuncay Güney ile yapılan mülakatın orijinal CD'leriyle ilgili yayın yasağı koydu.



İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, Mahkeme Heyeti Başkanı Köksal Şengün, verilen aranın ardından alınan kararları açıkladı.



Mahkeme, MİT'ten gelen CD'lerdeki Tuncay Güney'e ait ses kayıtlarının çözümünün bilirkişi aracılığıyla yapıldığını belirterek, çözümle ilgili raporun ve CD örneklerinin talep halinde sanıklar ve avukatlarına verilmesini kararlaştırdı.



Sorgulayanlara soruşturma



Ancak mahkeme, verilecek mülakat metni ve CD üzerinde, "bunun daha önceki delil dosyalarında bulunmadığı" ve CMK'nın 187/3. maddesi de dikkate alınarak yayın yasağı konulmasını ve bu konuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasını hükme bağladı. Bu CD içerikleri dikkate alınarak, sorgulanan Tuncay Güney'e yönelik davranışlarla ilgili olarak da mahkeme, sorgulayanlar hakkında gereğinin yapılması için Beşiktaş'taki İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazılmasını kararlaştırdı.



Sanıkların cezaevinde bilgisayar kullanamadıkları yönündeki beyanlarına ilişkin de mahkeme, cezaevinde delil klasörlerinin bilgisayar ortamında incelenebilmesinin mevcut mevzuat kapsamında birtakım zorluklar içerdiği anlaşıldığından tüm delil dosyalarının birer kitap haline getirilmesine karar verdi.



Mahkeme, bu kitapların cezaevi kütüphanesine konulup bu dosyada bulunan tutuklu sanıkların incelemesine sunulmasını, basım işleriyle ilgili de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazılmasını kararlaştırdı.



Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren Mahkeme Heyeti, duruşmayı 6 Nisan Pazartesi günü saat 09.30'a bıraktı.

